Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от ранее рассматривавшихся планов по поставкам крылатых ракет «Томагавк» большой дальности для Украины. Как сообщает китайский информационный портала Sohu, это решение последовало после официального предупреждения со стороны российского лидера Владимира Путина о возможных последствиях такого шага.

В материале издания говорится, что американская сторона полностью исключила возможность дальнейшего обсуждения этого вопроса. В своих публичных заявлениях и сообщениях в социальных сетях Трамп категорически отверг информацию о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет, подчеркнув, что Соединенные Штаты не имеют отношения к возможной передаче таких вооружений и не несут ответственности за их потенциальное применение.

После введения новых антироссийских санкций и отмены запланированной встречи с Владимиром Путиным, Трамп воздержался от дальнейших заявлений о военной поддержке Киева ракетами большой дальности, отмечает Sohu. По данным китайских журналистов, на этом фоне американский президент переложил ответственность за возможную эскалацию на европейских союзников по НАТО.

Аналитики издания связывают изменение позиции Вашингтона с реакцией Москвы, которая не только выразила решительный протест, но и продемонстрировала новые возможности в сфере вооружений. В частности, отмечается завершение испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник» с практически неограниченной дальностью полета, что было расценено западными экспертами как прямой сигнал в ответ на дискуссию о поставках «Томагавков».

Китайские обозреватели приходят к выводу, что действия Трампа свидетельствуют о нежелании США вступать в открытую конфронтацию с Россией по украинскому вопросу, особенно на фоне демонстрации Москвой новых возможностей в сфере стратегических вооружений.