Новости об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» могут «произвести впечатление» на президента США Дональда Трампа. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог Борис Межуев.

Не исключено, что глава Белого дома переключит внимание американцев с обострения в Латинской Америке на испытание «Буревестника», отметил эксперт.

«В США уже растет недовольство возможной военной операцией там, и испытание “Буревестника” может стать для Трампа поводом перевести внимание общественности», — считает Межуев.

При этом политолог отметил, что, на его взгляд, миссия главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США не имеет успеха. По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона, вероятно, останутся холодными, однако эскалации не будет.

Эксперт не исключил, что США могут продолжить сокращение поставок вооружений Украине, оставив за собой лишь «дозированную финансовую помощь» и разведданные.

Межуев также усомнился в том, что политика стран Европы может измениться из-за новостей об успешных испытаниях «Буревестника», так как имеющиеся у России «вооружения и без того способны преодолеть любую систему ПВО, включая французскую, британскую и немецкую».

«Европа не испугается “Буревестника”», — считает он.

Президент России Владимир Путин 26 октября заявил об успешном завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

Он назвал ее «уникальным изделием», не имеющим аналогов. По словам Путина, во время испытаний удалось достичь всех поставленных «ключевых задач», однако, чтобы установить «Буревестник» на боевое дежурство необходимо проделать «большую работу».

В ответ на это глава Белого дома Дональд Трамп напомнил об американских ядерных вооружениях и добавил, что ни Москва, ни Вашингтон «не играют в игры».