Если бы Россия захотела, то на месте Украины давно бы была «большая воронка», заявил журналистам глава комитета Госдумы Андрей Картаполов. Он также сообщил, что Европа ничего не знает о ракете «Буревестник», а США оказывают давление на Венесуэлу, потому что им нужна нефть.

По словам депутата, страны Запада «устрашает» не какое-то оружие, конкретное вооружение России, а она сама, потому что у нее «есть и “Орешник”, и “Буревестник”, и “Ярсы”, и “Тополя”, и “Булава”, и все-все-все».

«Они [страны Запада] прекрасно знают, что у нас практически все оружие аналогов не имеет. Мы применяем его в соответствии с решением президента очень выборочно, даже в зоне специальной военной операции. Потому что, если была бы необходимость и было бы соответствующее решение, то давно на месте Украины была бы одна большая воронка, залитая водой», — сказал Картаполов.

Отдельно глава думского комитета по обороне прокомментировал ситуацию между США и Венесуэлой. Последнюю Вашингтон обвиняет в поддержке наркотрафика, а также несколько раз наносил удары по судам, которые считает причастными к перевозке запрещенных веществ на территорию Соединенных Штатов.

«Если вспомнить все эти американские дела, то, например, они в Ираке искали, насколько я помню, оружие массового поражения, но нашли нефть. В Сирии они искали химическое оружие, но нашли нефть. А в Венесуэле ищут наркотики, но на самом деле им снова нужна нефть», — заявил Картаполов.

Он уточнил, что Россия прекрасно все это понимает.

Депутат напомнил, что Венесуэла — это «надежный партнер, добрый друг» Москвы: «И мы понимаем, что друзей в беде оставить нельзя».

Также Картаполов заявил, что Европа не реагирует на «Буревестник», потому что у европейских государств нет такой разведки, как у США.

«Поэтому на большее, чем воспроизводить нарративы из американских посольств, они не в состоянии. Поэтому про “Буревестник” они просто ничего не знают и ничего не понимают. Когда поймут, наверное, будет уже поздно», — сказал он.

26 октября президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении решающих испытаний «Буревестника» с ядерной энергетической установкой. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что полет ракеты в общей сложности длился 15 часов, при этом она преодолела 14 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп в ответ напомнил об американской ядерном оружии, добавил, что ни Москва, ни Вашингтон «не играют в игры». По его словам, российские власти «знают, что у нас есть атомная подводная лодка — самая лучшая в мире — прямо у их берегов».