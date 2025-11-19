Российская нефтегазовая компания «Лукойл» предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии новому собственнику. Об этом говорится на ее сайте.

В частности, речь идет о продаже завода и сети АЗС, включая «ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас» и «ЛУКОЙЛ-Болгария».

В пресс-релизе компании уточняется, что деятельность внешнего управляющего не будет препятствовать совершению сделки. При этом «Лукойл» оставляет за собой право на защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения в суде.

Закон о введении внешнего управления в отношении предприятий «Лукойла» был принят в Болгарии 14 ноября. 17 ноября полномочия перешли к внешнему управляющему. В компании выразили надежду, что он будет действовать «в строгом соответствии с применимым законодательством». Работа «Лукойла» в Болгарии осуществлялась 25 лет. Накопленные инвестиции с 1999 года составили более $4,5 млрд. Компания имеет Генеральную лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) , которая действует до 13 декабря 2025 года.

В октябре администрация США внесла российские компании «Лукойл» и «Роснефть» в санкционный список, предоставив их руководству лицензию на то, чтобы свернуть свою работу до 21 ноября. После этого «Лукойл» заявил о планах выставить на продажу свои зарубежные активы и ходатайствовать об увеличении срока действия лицензии, если сложится соответствующая ситуация.

14 ноября стало известно, что представители компании ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Других подробностей в «Лукойле» не привели, уточнив, что о конкретном соглашении станет известно лишь после окончательных договоренностей.

Позже Reuters сообщил, что возможным покупателем может стать американская нефтегазовая корпорация Chevron. До этого еще одним претендентом агентство называло инвестфонд Carlyle.