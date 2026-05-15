Изменение климата может в ближайшие годы привести к тому, что система потоотделения у людей утратит свою эффективность как механизм терморегуляции. Об этом заявил в разговоре с Life.ru климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Карнаухов напомнил, что испарение пота стало результатом адаптации человека к высокой температуре за счет охлаждения. Однако в условиях высокой влажности пот перестает испаряться, так как воздуху «некуда принимать» дополнительную влагу, и этот биологический механизм начинает замедляться, из-за чего человеческий организм перегревается даже в тени.

Климатолог обратил внимание, что в условиях умеренной температуры влажный воздух усиливает ощущение холода, однако в таких регионах как Сахара, где уровень влажности зачастую ниже 10%, быстрое испарение пота позволяет людям легче переносить даже 40-градусную жару.

При этом, добавил эксперт, в ближайшие годы в ряде регионов высока вероятность повторения сценариев, включающих в себя различные погодные аномалии — например, блокирующие антициклоны, ставшие причиной экстремальной жары в России в 2010 году.

По словам Карнаухова, есть вероятность того, что такая ситуация может повториться практически в любом году, причем с более высокой интенсивностью климатических показателей.

«Вопрос уже не в том, будет ли жара, а в том, насколько экстремальной она окажется», — пояснил он.

В 2026 году прогнозируется достаточно низкая вероятность аномально жаркого лета из-за большого количества осадков и запасов влаги в почве, уточнил эксперт.

Несмотря на это он все же посоветовал пожилым людям и россиянам с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями быть готовыми к волнам жары и запастись кондиционерами с функцией регулирования как температуры, так и влажности воздуха.