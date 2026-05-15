Каждый третий россиянин готов перейти с офисной работы на квалифицированную рабочую специальность. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на результаты опроса hh.ru.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова объяснила рост интереса к рабочим профессиям запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. Как следует из опроса, готовы сменить род деятельности только в том случае, если новое место будет гарантировано работодателем.

Игнатова отметила, что в апреле средний доход сотрудников рабочих специальностей составил около 100 тыс. рублей, что на 16 тыс. рублей превышает медианную зарплату по стране.

Среди рабочих профессий, которые участники опроса называли чаще всего, оказались кондитер и пекарь — по 11%. За ними следуют повар и швея — по 9%, а также оператор конвейера и сварщик — по 8%.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов призвал не распространять результаты опроса hh.ru на весь рынок труда, указав на ограниченный характер исследования.

Эксперт указал на «явные противоречия» между итогами опроса и реальной ситуацией на рынке труда. Он напомнил, что зарплаты пекарей в России, как правило, нельзя назвать высокими, а в самом хлебопекарном секторе наблюдается отток кадров.

«Цены на изделия жестко регулируются, и удерживать работников становится все труднее», — пояснил эксперт.

По его словам, несколько иная ситуация складывается у кондитеров, так как частные мастера высокой квалификации могут зарабатывать «неплохие деньги» при наличии хорошей клиентской базы, однако такие случаи нельзя назвать массовыми.

Профессия повара, отметил Сафонов, действительно пользуется высоким спросом, особенно в городах-миллионниках с развитой сферой общественного питания. Эксперт подтвердил, что в Москве можно рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей даже без опыта.

Популярность сварщиков и автомехаников он объяснил высокой «разрекламированностью» из-за частых публикаций в СМИ о высоких доходах в этих сферах. Однако Сафонов призвал различать «потенциальную готовность» перейти в одну из этих профессий и реальную смену работы.

«Офисные сотрудники, не знакомые с реальным характером такого труда, часто рассуждают в сослагательном наклонении: “если бы да кабы”. А де-факто массовая смена профессий происходит только в крайних случаях», — заключил он.