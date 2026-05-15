Канада может присоединиться к «Евровидению», если пожелает, заявил директор конкурса Мартин Грин в интервью, которое публикует The Guardian. По его словам, страна пока не подавала заявку, но станет желанной гостьей, учитывая, что ее премьер-министр Марк Карни стремится «обнять Европу».

Директор «Евровидения» подчеркнул, что организаторы готовы принять любого, кто разделяет ценности этого праздника и готов выйти на сцену вместе с друзьями. Хотя конкурс по определению является европейской площадкой, формально он открыт для стран, чьи вещатели входят в Европейский вещательный союз (EBU).

Канадская корпорация CBC является неполноправным «ассоциированным членом» EBU, что теоретически дает ей право на участие. Пока единственной страной с таким статусом, которую допустили к конкурсу, остается Австралия — ей разрешили выступить в 2015 году из-за огромной популярности шоу в стране.

Канадцы же пока ограничиваются присутствием: CBC подтвердила, что направила своих сотрудников на нынешний конкурс как «наблюдателей».

Сама идея канадского участия впервые была озвучена в ноябре 2025 года премьером страны Марком Карни. Анализируя представленный им почти 500-страничный федеральный бюджет, журналисты обнаружили там строку о том, что правительство работает с CBC над изучением возможности участия в «Евровидении».

Два источника в правительстве сообщили CBC, что Карни, который много лет учился и жил в Великобритании (а потом был главой Банка Англии), лично вовлечен в этот процесс. Глава канадского Минфина Франсуа-Филипп Шампань тогда заявил:

«Я думаю, на этой платформе Канада будет сиять. Да, мы хотим защищать свой суверенитет, но мы также хотим помогать деятелям искусств и киноиндустрии сиять по всему миру. Нам, канадцам, есть что показать».

Эксперты предупреждают, что путь Канады на «Евровидение» будет непростым. Исследователь конкурса Джесс Карнил из Университета Южного Квинсленда объяснила The Guardian, что стране придется доказывать EBU выгодность своего участия.

«Канаде предстоит большая работа, если она хочет присоединиться. Австралия вышла на конкурс после многих лет выстраивания отношений с EBU и бизнес-обоснования. Основой было то, что Австралия поможет создать региональный конкурс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нельзя присоединиться просто так, потому что хочешь», — подчеркнула она.

Канада уже размышляла об участии в «Евровидении» в 2022 году, но CBC тогда отказалась от идеи, сочтя ее «возмутительно дорогой».

При этом канадские артисты неоднократно выступали на «Евровидении», представляя другие страны. Самым громким примером стала Селин Дион, которая в 1988 году принесла победу Швейцарии с песней Ne Partez Pas Sans Moi.

В 2001 году канадка Наташа Сен-Пьер представляла Францию, в 2023 году то же самое сделала певица La Zarra. По правилам участники конкурса не обязаны быть гражданами той страны, которую представляют, хотя некоторые страны-участницы сами требуют этого в своих внутренних правилах.