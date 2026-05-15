Индия не собирается отказываться от участия в проекте иранского порта Чабахар, однако активно ищет такую схему, которая позволит сохранить свою долю, не нарушая американских санкций. Такое мнение в беседе с RTVI выразил заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов.

В 2024 году Нью-Дели подписал с Ираном 10-летний контракт и в его рамках инвестировал в портовый комплекс Шахид Бехешти в Чабахаре свыше $120 млн, рассчитывая превратить его в альтернативный маршрут для выхода в Афганистан и Центральную Азию в обход Пакистана. США неоднократно выдавали Индии санкционное исключение для операций в Чабахаре; последнее истекло 26 апреля. Вашингтон на фоне конфликта с Ираном пока не продлил его.

По словам Топычканова, в индийских экспертных кругах сейчас обсуждаются два возможных выхода: «либо через иранских партнеров, либо сложные схемы, которые в любом случае сохранят участие Индии в Чабахаре и выведут ее из-под санкций».

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники писало, что один из рассматриваемых вариантов — временная передача доли иранской структуре. Окончательного решения еще нет. Официальная позиция Нью-Дели, по словам представителя МИД Рандхира Джайсвала, сводится к тому, что консультации по этому вопросу продолжаются. Чабахар представляет собой стратегический логистический узел, через который с 2018 года Нью-Дели направил в Афганистан свыше 4 млн тонн продовольственной помощи. Проект является частью коридора «Север — Юг».

«Для Ирана Индия — самый выгодный партнер по Чабахару и другим проектам, просто с точки зрения объема индийского рынка и сложившихся связей между этими странами», — отметил Топычканов.

Именно поэтому, по его оценке, признаков намерения Индии выйти из проекта пока нет. Вместе с тем эксперт обозначил два фактора, от которых в итоге зависит решение Нью-Дели.