Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в предстоящих соревнованиях организации без ограничений. Об этом сообщается на сайте UWW.

Борцы смогут выступать под флагами своих стран во всех возрастных группах, на спортивной форме самих участников и членов их команд можно будет указывать аббревиатуры стран — «RUS» и «BLR», а национальные гимны будут звучать во время награждения победителей и в случае командной победы на чемпионате.

В официальном заявлении говорится, что это решение вступает в силу немедленно. Остальные стандартные правила и протоколы соревнований UWW остаются в силе.

Эту информацию подтвердил в своем телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев. Он поздравил российских борцов и болельщиков, а также напомнил, что это направление является одним из наиболее «медалеемких» для России.

«UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет», — отметил министр.

Дегтярев также назвал единоборства «локомотивом» возвращения России в мировой спорт и заявил, что это «бесспорная заслуга» президента России Владимира Путина, который, по его словам, имеет «огромный авторитет» в этих видах спорта.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет отказался от рекомендации вводить ограничения в отношении белорусских спортсменов, но сохранил их для россиян.