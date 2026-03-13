Беларусь может «бахнуть» ракетным комплексом средней дальности «Орешник», в случае агрессии против страны. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что НАТО следует рассматривать «Орешник» на территории Беларуси как легитимную цель, Лукашенко усомнился в том, что такое заявление можно считать инфоповодом.

«Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси Господь», — сказал он.

Президент Беларуси отметил, что это не рассматривает это как задачу и напомнил, что властям необходимо защитить свою страну.

«Чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — пояснил он.

Лукашенко также заявил, что не будет «спать и наблюдать», если объекты, размещенные на территории Беларуси будут рассматриваться как цели для нападения, и напомнил, что Вооруженные силы страны способны «достать» противника на территории до 200 км.

«Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают «Орешник» законной целью — пожалуйста», — отметил он.

Президент Беларуси отдельно обратил внимание, что не позиционирует свои слова как угрозу, чтобы недоброжелатели «не выхватили» их из контекста.

«Пускай считают законной целью. Они же возмущались, плакали, сейчас притихли — то, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси», — добавил он.

Помимо этого, Лукашенко коснулся темы мобильности «Орешника» и возможностей по созданию ложных целей.

«Выйдет на маршрут десять машин. Сверху посмотрели — десять «Орешников». А он будет один. Поэтому на любой яд противоядие всегда найдется», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о том, что НАТО «должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель» 23 февраля. Он также выразил уверенность в том, что Лукашенко «совершает большую ошибку», устраивая «большое шоу», чтобы напугать Европу.