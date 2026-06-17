Парламент Финляндии одобрил предложенные правительством республики поправки в закон о ядерной энергетике, предусматривающие снятие запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, а также разрешающие его хранение в оборонных целях. Информация об итогах голосования размещена на странице с прямой трансляцией пленарного заседания.

Законопроект поддержали 125 депутатов, 61 выступил против, 13 парламентариев не присутствовали на голосовании.

Документ был внесен на рассмотрение парламента в апреле. Целями инициативы назывались в том числе укрепление обороны Финляндии и НАТО и повышение безопасности в «непредсказуемой оперативной обстановке».

В финском Министерстве обороны, комментируя законопроект, подчеркивали, что страна не стремится обладать ядерным оружием и по-прежнему намерена соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, а также другие международные обязательства. Президент Финляндии Александр Стубб поддержал инициативу, заявив, что в интересах страны отменить ограничения, которых нет в других скандинавских странах. Он также заверил, что Хельсинки не стремится к обладанию ядерным оружием.

В Кремле выразили мнение, что инициатива Финляндии ведет к эскалации напряженности в Европе, в связи с чем Россия должна быть готова к мерам реагирования.

«Дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также говорил, что намерение Финляндии разрешить ввоз на свою территорию ядерного оружия является «конфронтацией в концентрированном выражении», передает ТАСС.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил RTVI, что если Финляндия начнет хранить на своей территории ядерные заряды, Россия в случае конфликта с НАТО будет расценивать их как первостепенные цели, подлежащие уничтожению.