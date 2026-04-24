Если Финляндия начнет хранить на своей территории ядерные заряды, Россия в случае конфликта с НАТО будет расценивать их как первостепенные цели, подлежащие уничтожению. Об этом заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране в «ситуациях, связанных с обороной».

«Давайте мы прямо скажем: если Финляндия обзаведется ядерным оружием или будет хранить на своей территории ядерные заряды, это будут первостепенные, важнейшие цели, которые будут уничтожены в случае конфликта», — сказал парламентарий.

Если финские власти идут на риск, они должны понимать последствия такого шага, отметил Гурулев.

«Предельно понятно, что Финляндия — это первый эшелон НАТО, который находится возле границ Российской Федерации. Естественно, в случае напряжения обстановки в сторону РФ мы будем вынуждены поразить те первостепенные цели, которые нам угрожают. А первостепенная цель, самое главное, это ядерное оружие. Вот и всё. Поэтому только так и по-другому здесь не получится», — подчеркнул депутат.

Говоря о ядерном оружии в Финляндии, Гурулев также порассуждал о судьбе Калининградской области в случае возможного конфликта России и НАТО с участием Финляндии.

«От Финляндии Калининград далековато, это во-первых. Во-вторых, мы говорим на данном этапе про базы хранения и возможного применения ядерного оружия. A обычно ядерное оружие уничтожается таким же ядерным оружием или высокоточным оружием большой мощности в неядерном варианте, так, чтобы потом для дальнейшего применения не было возможности. И с Калининградом здесь связи никакой нет. Калининград — другая тема», — пояснил генерал.

Он подчеркнул, что «Калининград должен быть деблокирован».

Планы Финляндии по ядерному оружию

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент предложение о внесении поправок в законодательство, которые позволяют разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной».

Заявленные цели инициативы — устранение правовых барьеров, касающихся ядерных устройств, обеспечение обороны финской территории и НАТО, а также возможности в полной мере использовать оборонные и сдерживающие механизмы альянса. Кроме того, предложение направлено на «максимальное повышение безопасности в непредсказуемой оперативной обстановке» и повышение порога применения военной силы против страны и НАТО.

Впервые об этом законопроекте стало известно в начале марта. Тогда министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что предлагаемые изменения не означают, что страна стремится обладать ядерным оружием и что нечто подобное в принципе планируется в рамках НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал законопроект, заявив, что в интересах страны отменить ограничения, которых нет в других скандинавских странах. Он также заверил, что Хельсинки не стремится к обладанию ядерным оружием.

В Кремле выразили мнение, что инициатива Финляндии ведет к эскалации напряженности в Европе, в связи с чем Россия должна быть готова к мерам реагирования.

«Дело в том, что размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В интервью Первому каналу 23 апреля представитель Кремля заявил, что намерение Финляндии разрешить ввоз на свою территорию ядерного оружия является «конфронтацией в концентрированном выражении», передает ТАСС.

В апреле финское правительство обозначило РФ как угрозу евроатлантической безопасности. Там призвали быть готовыми к тому, что «российская угроза» останется долгосрочным фактором даже в случае завершения конфликта России и Украины.