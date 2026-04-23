Франция — единственная в ЕС страна с собственным ядерным оружием — проведет совместные с Польшей учения на восточном фланге НАТО, в ходе которых ее истребители Rafale будут имитировать ядерные удары по целям в России и Беларуси. О сценариях маневров узнал портал Wirtualna Polska (WP). В Кремле эти планы отнесли к «всплескам милитаризма» в Европе и демонстрации «агрессивности», передает ТАСС.

Франко-польские учения состоятся «вскоре», говорится в публикации WP без указания диапазона дат. Местом их проведения станут север Польши и Балтийское море.

По словам представителей польской армии, французские ядерные боеголовки не будут постоянно храниться в Польше, но будут периодически появляться в польском небе на самолетах Rafale.

В рамках маневров польские пилоты будут отвечать за дальнюю разведку и обнаружение целей, а также отработают нанесение ударов обычным оружием. В первую очередь, речь идет о крылатых ракетах JASSM-ER, запускаемых с истребителей F-16. Предполагаемыми условными «мишенями» в контексте боевой тренировки станут «особо важные цели в районе Санкт-Петербурга», пишет портал.

Имитировать применение ядерного оружия будут только французские пилоты на своих самолетах, оснащенных ракетами ASMP с ядерными боеголовками. Предполагается, что решение о «применении» ядерного оружия всегда будет приниматься исключительно президентом Франции, и власти Польши не смогут на это повлиять.

«Самолеты Rafale способны совершать перелеты из Франции на линию Будапешт-Кенигсберг и отрабатывать атаки на цели в России и Беларуси», — сказано в статье о сценариях учений.

Польский военный источник отметил, что создаваемое польско-французское военное подразделение будет «вне бюрократии НАТО», что позволит принимать «гораздо более быстрые» решения по общим оборонным процедурам. Сценарии двусторонних учений рассматриваются как дополнительный план на случай нападения со стороны России, пояснил он.

Как подчеркивает WP, до сих пор Россия в рамках собственных военных учений «Запад» включала в свои сценарные планы ядерные удары по Варшаве, однако НАТО не ответило аналогичными вариантами маневров.

В марте президент Франции Эманюэль Макрон объявил о расширении ядерного арсенала страны и более тесном сотрудничестве с отдельными европейскими государствами в рамках так называемой программы «расширенного сдерживания». Как ожидается, помимо Польши в инициативе примут участие еще семь стран: Великобритания, Германия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Швеция и Греция.

На этой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш перед началом польско-французского саммита в Гданьске заявил, что совместные учения пройдут летом.

В Кремле планы совместных учений двух стран расценили как «прямое проявление военного строительства», направленного против России.