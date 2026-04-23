Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что в рамках маневров Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и силового захвата Калининградской области.

По словам дипломата, Москва фиксирует существенное усиление активности ОЭС. Данная структура предназначена для оперативного реагирования в регионах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Грушко подчеркнул, что эти действия происходят на фоне общего наращивания военного присутствия НАТО в Прибалтике: с 2022 года численность войск альянса в регионе увеличилась вдвое. Параллельно идет наращивание военной инфраструктуры.

«НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. <…> Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», — заявил дипломат.

Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) представляют собой многонациональную коалицию, созданную в 2014—2015 годах по инициативе Лондона. В состав объединения, помимо Великобритании, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Несмотря на то что ОЭС не являются официальной структурой НАТО, коалиция полностью совместима с протоколами альянса и ориентирована на совместные операции.

Страны-участницы ОЭС регулярно проводят в Балтийском регионе морские, сухопутные и воздушные учения, такие как BALTOPS, Steadfast Dart, Freezing Winds и Open Spirit. Официально целью маневров заявляется коллективная оборона и защита коммуникаций. Однако, как отмечают в российском МИДе, фактически в ходе учений отрабатываются наступательные операции, включая постановку морских мин, высадку десанта и захват плацдармов на побережье.