Более ста состоятельных британцев обратились к новому премьер-министру страны Энди Бёрнэму с открытым письмом, в котором призвали повысить им налоги. Обращение опубликовано на сайте движения «Патриотические миллионеры».

В числе подписантов ― композитор Брайан Ино, бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер, автор детективных романов Вэл Макдермид и режиссер Ричард Кертис («Ноттинг-Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь»).

«Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить. Мы говорим о повышении налогов не для тех, кто каждый день встает и идет на работу ради заработка, а для самых богатых, чей доход формируется за счет их состояния», — говорится в письме.

По мнению авторов, регионы Великобритании заслуживают «лучшей участи, чем та, которая им выпала за последние 40 лет».

Налоговые поступления предлагается направить на сокращение неравенства, инвестиции в устойчивые рабочие места, на поддержку социальных учреждений и малого бизнеса.

Власть и деньги «слишком долго» были сосредоточены в руках небольшой группы людей в ущерб стране и ее народу. Для построения «лучшей Британии» такой подход должен измениться, считают авторы обращения.

По их мнению, сторонники «устаревшего экономического мышления» и те, кто «отчаянно пытается удержать каждое пенни», находятся в меньшинстве.

«Тем, кто не видит дальше своих личных интересов, нет места в проектировании будущего Британии», ― заключили подписавшиеся.

Налог в размере 2% на состояние свыше 10 млн фунтов стерлингов мог бы приносить Великобритании 24 млрд фунтов в год, говорится на сайте «Патриотических миллионеров». Реформы налога на прирост капитала, в том числе его приведение в соответствие с подоходным налогом, могли бы пополнить казну еще на 12 млрд фунтов.

Главный секретарь казначейства Великобритании Эмма Рейнольдс приветствовала желание миллионеров платить больше налогов, передает «Би-би-си». По ее словам, о любых существенных изменениях будет объявлено во время обсуждения бюджета.

Лидер консерваторов Кеми Баденок, в свою очередь, напомнила, что состоятельные люди и сейчас могут добровольно перечислять средства в казну через специальную систему пожертвований.

Новый британский премьер ранее не исключил, что может попросить граждан платить «немного больше» налогов. В то же время он поддержал предвыборную программу Лейбористской партии 2024 года, в которой исключалось повышение многих видов налогов.