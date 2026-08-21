Финская компания Innokas подписала с украинским производителем дронов Airlogix протокол о намерении создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников, сообщает Yle.

«Соглашение заключено в рамках инициативы Build with Ukraine. Его цель — увеличить производственные мощности европейских стран для поставок беспилотных систем для нужд украинской армии», — говорится в сообщении.

Документ был подписан на выставке оборонной промышленности в Дании.

Дроны, которые начнут произведить в Финляндии, будут работать на беспилотных системах, разработанных Airlogix.

В Innokas рассматривают заключение партнерства как «практический вклад в поддержку Украины», заявил генеральный директор компании Янне Костамо.

«Наша задача — помочь расширить производство беспилотных летающих систем в Финляндии и увеличить объем техники, поставляемой Украине», — приводятся его словам в сообщении.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что предстоящая осень будет сложной для всех западных союзников Киева в связи с необходимостью обеспечить ее энергетической инфраструктурой к зиме и продолжать военную поддержку. По его словам, Украине предстоит пережить самую сложную зиму с начала конфликта.