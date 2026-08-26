Финляндия настроена на установление функциональных добрососедских отношений с Россией, когда закончится конфликт на Украине. Об этом заявил президент страны Александр Стубб на встрече с послами в Хельсинки, его речь опубликована на официальном сайте главы государства.

«Россия останется нашим соседом. Когда война закончится, мы переосмыслим наши добрососедские отношения», — сказал он.

Стубб отметил, что Финляндия теперь не одна, а является частью «сильнейшего в мире военного альянса».

«Финско-российская граница стала границей НАТО—Россия. Это не обязательно означает „железный занавес“. Я надеюсь, что настанет время, когда наши добрососедские отношения снова станут функциональными», — заявил он.

Финский президент добавил, что развитие двусторонних отношений будет зависеть от действий России.

Газета Helsingin Sanomat отметила, что в своей речи Стубб лишь вскользь упомянул Россию и США и ни разу не упомянул их президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

На пресс-конференции после встречи Стубб сообщил, что считает крайне маловероятной возможность того, что решение российско-украинского конфликта будет найдено в ближайшее время. По его словам, Украина готовится к очередной зиме в условиях активных боевых действий.

«На данный момент Россия не хочет прекращения огня, не хочет мирных переговоров», — цитирует его издание.

Как предположил финский лидер, американцам «очень трудно» продолжать вкладываться в мирный процесс, пока они не видят, что от этого можно что-то выиграть.

Слова Стубба об ударах по РФ и реакция Кремля

Стубб прибыл на встречу с послами после визита в Киев в воскресенье и понедельник 23-24 августа по случаю Дня независимости Украины. Общаясь с журналистами, он поддержал дальнобойные удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам и складам, в частности, Wildberries.

Президент Финляндии назвал такие удары «разумной военной стратегией Украины».

«Это единственный способ, которым мы сможем привести стороны к мирным переговорам», — заключил Стубб (цитата по видеофрагменту Раптли).

В Кремле удивились этим словам Стубба.

«Ну, кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по аудиозаписи в канале «Вы слушали»).

Он сделал вывод, что «эскалирующие заявления возобладали». Песков назвал Стубба и премьера Великобритании Энди Бёрнема «яркими представителями партии войны», которые отказываются принимать реалии на земле.