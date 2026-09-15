Проблема кампании против абортов в России связана с тем, что она обращена к женщинам, а следует обращаться к мужчинам, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов.

«У нас проблема в антиабортной компании, что у нас она обращена к женщинам, которые находятся в стрессовой ситуации. Может быть, кто-то забеременел неожиданно. Хотя причина всего этого понятна. И вот упор надо делать на мужика. Мужик, который толкает женщину на аборт, не мужик. Вот вообще не мужик», — сказал он.

По его убеждению, «ни один нормальный мужик на аборт женщину не пошлет». Депутат также полагает, что «мужчина своего ребенка никогда в жизни не отдаст на убийство в обмен на материальные блага».

«Мужчина не должен позволять женщине делать аборт. В доску разбейся, но отговори», — сказал Милонов.

Он не совсем согласен с предложением патриарха Московского и всея Руси Кирилла отговаривать женщин от аборта обещанием денег и квартиры.

«Можно пообещать деньги, квартиру, но можно ли это выполнить? Я предлагаю мужчинам другой подход. Бросаете пить, курить, гулять по всяким разным злачным местам. Говорите: “Вот видишь, я ради тебя, ради нашего ребенка не пью, не курю и нигде не шляюсь”. Все. Любая женщина скажет: “Да, конечно, оставим ребенка”», — рассуждает депутат.

Ранее, выступая в Мосгордуме, патриарх Кирилл заявил, что геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает решение об аборте.

Если, по его словам, супруга пожалуется на скромные жилищные условия или зарплату, то супругу стоит пообещать улучшить их и призвать сохранить ребенка, ведь ответственность за его жизнь — перед Богом.