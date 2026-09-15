Закрытие в Плоешти нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании «Лукойл», может поставить на грань банкротства около 460 румынских предприятий. Об этом заявил президент Национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

По его словам, блокировка работы НПЗ способна запустить цепную реакцию в экономике и затронуть примерно 8 тыс. сотрудников компаний, которые поставляют заводу товары и услуги. Компании расположены по всей Румынии, поэтому проблемы с занятостью не ограничатся одним регионом.

Хоссу раскритиковал румынские власти за затягивание решения проблемы вокруг Petrotel, работа которого была приостановлена в октябре 2025 года. По оценке профсоюзного лидера, НПЗ занимает значительную долю рынка дизельного топлива в Румынии, поэтому его простой может сильнее всего ударить по транспорту и сельскому хозяйству.

Проблема, отметил он, касается не только доступности топлива, потому что в связке с заводом работают сотни компаний, зависящих от его заказов и связанных с ним услугами.

Хоссу также заявил, что власти не назначили для Petrotel специального администратора, хотя могли использовать опыт аналогичных ситуаций с компаниями TMK Reșița и Alro Slatina. Задачей такого управляющего должны стать надзор за работой завода и контроль за тем, чтобы доходы от его эксплуатации не направлялись в Россию.

Профсоюзный лидер также заявил, что в схожей ситуации Германия назначила специального администратора в течение недели, а Болгария сделала это за месяц.