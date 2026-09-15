В воскресенье, 20 сентября, Германию снова ждут выборы — на этот раз в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания, а также в Палату депутатов Берлина. Снова, как во время недавнего голосования в Саксонии-Анхальт, к ним будет приковано внимание всей страны. Дело не только в рейтинге «Альтернативы для Германии», которая на востоке опережает правящую ХДС. Внутри партии Фридриха Мерца растет недовольство фигурой лидера. Согласно утечкам, поздно вечером сразу после выборов он может поставить вопрос о доверии. Грозит ли канцлеру отставка — в материале RTVI.

Почему выборы на востоке повлияют на Мерца

Как пишут немецкие СМИ, в преддверии выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании «критика в адрес канцлера Фридриха Мерца усиливается». Аналитическое издание Table.Media узнало, что сразу после закрытия участков, когда обнародуют первые экзитполы, он намерен «перейти в наступление» и поставить вопрос ребром о доверии к себе и своему курсу — так что «предстоящее воскресенье может стать решающим для будущего Мерца».

«Согласно информации, полученной из партийных кругов, лидер ХДС рассматривает возможность созыва исполкома партии поздно вечером в воскресенье в ее берлинской штаб-квартире, чтобы косвенно призвать к вотуму доверия. Говорят, что Мерц намерен поставить высшему руководству ХДС ультиматум: либо они поддержат его в проведении жесткого, расширенного курса реформ, несмотря на ожидаемые слабые результаты выборов, либо сместят с должности и затем должны будут прямо сказать, кто должен занять его место», — пишет издание.

При этом источник, который «часто общается с Мерцем в последние дни», уверен, что «канцлер не собирается добровольно покидать свой пост». Ведь даже после сокрушительного поражения ХДС в Саксонии-Анхальт он публично заявил: «Сдаваться для меня — не вариант».

Так что речь пока не идет о процедуре голосования по вотуму доверия правительству в бундестаге: ее проводят, когда коалиция висит на волоске, и глава кабмина, понимая, что в доверии ему откажут, фактически инициирует досрочные выборы — именно так покинул свой пост предшественник Мерца социал-демократ Олаф Шольц.

Делая ставку на вопрос о доверии, Мерц надеется переиграть критиков внутри собственной партии и заручиться поддержкой сильных фигур в регионах — в том числе тех, кого прочат на его место. По мнению Table.Media, «вопрос о том, кто должен стать преемником Мерца, остается нерешенным», и «явного кандидата на замену нет».

По некоторым данным, серьезность ситуации для канцлера отразится и на его графике: Мерц отложил отъезд на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, чтобы гарантированно присутствовать на важном заседании парламентской группы [ХДС/ХСС] во вторник.

Как отмечает SPIEGEL, «никогда прежде канцлер Германии не был настолько непопулярен».

Издание предлагает три сценария для Мерца:

«Падение канцлера»

«Если выборы в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине пройдут неудачно [для христианских демократов], канцлер может потерять контроль над своей судьбой. Худший для него сценарий заключается в том, что ХДС не преодолеет пятипроцентный барьер в Мекленбурге-Передней Померании и впервые с момента своего основания не сможет пройти в парламент земли. Но даже если ей удастся пройти с небольшим запасом, это всё равно будет одним из худших результатов в её истории. Так что канцлер не сможет выдохнуть с облегчением», — признает издание.

В любом случае «канцлер выглядит человеком, который не будет цепляться за власть». Если ХДС/ХСС и их младшие партнеры по коалиции — СДПГ — все же проголосуют за альтернативную кандидатуру, которая всех устроит, «коалиция продолжит существовать» — но уже без Мерца.

В случае добровольной отставки главы правительства бундестаг может проголосовать за новую кандидатуру, для этого не нужно распускать парламент и объявлять досрочные выборы. Таким путем, к примеру, произошла смена лидера внутри коалиции в 1963 году, когда Конрад Аденауэр ушел, а ему на смену был избран Людвиг Эрхард.

«Канцлер меньшинства»

SPIEGEL напоминает, что правительства меньшинства в ФРГ «существовали лишь в качестве переходных мер и только после правительственных кризисов». Так, Олаф Шольц несколько месяцев возглавлял красно-зеленое правительство меньшинства после того, как исключил из коалиции лидера СвДП Кристиана Линднера.

«Проблема в том, что такая модель сделает канцлера, представляющего меньшинство, уязвимым для голосов АдГ. <…> Более того, Мерц — крайне слабый канцлер, против него настроено подавляющее большинство немцев. Откуда он мог бы взять авторитет и смелость, чтобы возглавить правительство меньшинства?» — задается вопросом издание.

«Канцлер-зомби»

Если после выборов в Берлине кандидат от ХДС Штефан Эферс получит правящее большинство, а результаты в Мекленбурге-Передней Померании окажутся менее драматичными, чем показывают опросы, то канцлер может остаться на своем посту.

«Но какой ценой? Он сильно ослаблен, потрепан и лишен авторитета в собственных рядах. Этого недостаточно, чтобы его свергнуть, но, возможно, недостаточно и для эффективного управления. Это канцлер в политическом упадке, как выразился один из членов парламентской группы ХДС/ХСС», — резюмирует издание.

Мекленбург-Передняя Померания и Берлин: что происходит

А что же происходит на местах, где должна решиться судьба Мерца? Землю Мекленбург-Передняя Померания уже почти десять лет — с 2017 года — возглавляет социал-демократка Мануэла Швезиг. Последние пять лет она руководит красно-красной коалицией (по цветам партий — СДПГ и Левых).

«Мануэла Швезиг на самом деле не так уж далека от своих триумфальных 39%, которые показала на последних земельных выборах. Последние опросы показывают, что СДПГ набирает от 33% до 34%. Но кое-что изменилось с 2021 года: поддержка «Альтернативы для Германии» в Мекленбурге-Передней Померании выросла более чем вдвое — до 37%-38%. <…> Теперь Швезиг соревнуется с АдГ за позицию самой сильной партии в земле», — отмечает Die Welt.

При этом, в отличие от земли Саксония-Анхальт, у крайне правых тут нет никаких шансов получить абсолютное большинство — как, впрочем, и у нынешней коалиции (рейтинг Левых сейчас примерно тот же около 10%, но у социал-демократов все же немного упал). Скорее всего, им понадобится третий партнер.

Ставка — на Зеленых, которые играют главную роль в этой избирательной кампании. Проблема лишь в том, что они сами на грани прохождения в ландтаг. Если Зеленые останутся за бортом, то сформировать правительство будет непросто.

Это будет еще сложнее, если в земельный парламент пройдет Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) — тогда крайне левые спутают все карты. И хотя пока шансов у них нет, Вагенкнехт лично взялась за агитацию — с призывом ни много ни мало свергнуть канцлера Мерца в Берлине. Тем более что нынешний рейтинг его партии в регионе — всего около 7%.

«Мекленбург-Передняя Померания может снести Мерца. Если мы пройдём в ландтаг, а ХДС из него вылетит, Мерц становится историей. В Саксонии-Анхальт многие избиратели ХДС проголосовали за ССВ. Если мы повторим это, Мерц уйдет», — провозглашает председательница партии, названной в ее часть (к слову, единственной в Германии, которая именуется по вождистскому типу).

Вагенкнехт не исключает, что в земле появится «надпартийный премьер-министр, который будет управлять, опираясь на меняющиеся большинства — в том числе с привлечением АдГ».

Результат на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании в 2021 году: СДПГ: 39,6% (+9,0% по сравнению с выборами 2016 года) АдГ: 16,7% (—4,1%) ХДС: 13,3% (—5,7%) Левая партия: 9,9% (—3,3%) Зелёные: 6,3% (+1,5%) СвДП: 5,8% (+2,8%)

Рейтинг «Альтернативы» растет даже в традиционно левацком Берлине, хотя, конечно, до позиций на востоке Германии крайне правым здесь далеко. В столице друг другу в затылок дышат четыре политические силы — СМИ сравнивают предвыборную гонку с пробкой в час пик, чреватой столкновениями с неясным исходом для всех участников движения.

«Редко когда выборы в Берлине были настолько сложными для прогнозирования. За несколько дней до голосования тут нет явного фаворита. Вместо этого вырисовывается борьба между четырьмя соперниками: Левая партия (21%, согласно опросу Infratest dimap) и ХДС (20%) лидируют, за ними следуют «Альтернатива для Германии» (18%) и «Зелёные» (6%)», — отмечает Die Welt.

За ними идет СДПГ (12%), «изо всех сил пытаясь сохранить политическую значимость». Судя по всему, одну из старейших народных партий ждет «катастрофа исторического масштаба», ведь столица долгие годы считалась «красной».

Результат повторных выборов в Палату депутатов Берлина в 2023 году: ХДС: 28,2% (+10,1% по сравнению с выборами 2021 года) СДПГ: 18,4% (—3,0%) Зеленые: 18,4% (—0,5%) Левая партия: 12,2% (—1,9%) АдГ: 9,1% (+1,1%)

Вообще-то берлинцы ходили голосовать всего два года назад — тогда пришлось проводить повторные выборы из-за сбоев системы в 2021-м. Но избирательный цикл — каждые пять лет — ведет отсчет с прежней даты.

Каждый избиратель имеет два голоса. Первый отдается за конкретного политика в избирательном округе. В каждом из них кандидат, получивший простое большинство, автоматически получает прямой депутатский мандат и проходит в ландтаг/Палату депутатов по мажоритарной системе. Второй голос отдается партийному списку. Именно этот голос определяет, сколько всего мест в процентах получит каждая партия в земельном парламенте. Берлин поделен на 78 округов, в Мекленбурге-Передней Померании их 36. Минимальный порог прохождения для партий — 5%. Порога явки нет.

А что в земле Саксония-Анхальт

На десятый день после выборов в восточной земле Саксония-Анхальт, которые прошли 6 сентября, новое правительство там так и не сформировано — нет даже внятных очертаний будущей коалиции.

Дело в том, что «Альтернатива для Германии» победила там с огромным отрывом, а ХДС потерпел историческое поражение и самоустранился (по крайней мере, на время).

Но АдГ не хватило буквально трех мандатов до абсолютного большинства. А создавать коалицию с ней никто не хочет — в целом «брандмауэр» («пожарная стена» для сдерживания крайне правых) все еще действует.

Правда, Союз Сары Вагенкнехт в Саксонии-Анхальт стали единственными, кто откликнулся на предложение вступить в зондирующие переговоры с АдГ. У крайне левых как раз есть пять мандатов, которых не хватает крайне правым (даже с небольшим запасом).

А значит, первое заседание нового ландтага, на котором должны избрать нового премьер-министра земли, обещает интригу. Оно ожидается не позднее 6 октября.