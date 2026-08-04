Уже через месяц Германия может проснуться в новой политической реальности. 6 сентября в земле Саксония-Анхальт на востоке пройдут выборы в местный парламент — ландтаг. «Альтернатива для Германии» имеет шансы не просто прийти первой, но завоевать абсолютное большинство. Такого в новейшей истории ФРГ еще не было. Германист RTVI Екатерина Забродина рассказывает, есть ли у АдГ шансы впервые в истории создать правительство в целом регионе и может ли это привести к отставке канцлера Мерца.

Альтернатива евро: как все начиналось

«Альтернативу для Германии» не зря считают везунчиками. За месяц до выборов на востоке Германии, где позиции АдГ сильны как никогда, тема миграции вновь всколыхнула европейскую повестку, на этот раз — из-за событий в испанской Сеуте. Кадры, на которых тысячи марокканцев устремляются вплавь к ее берегам, облетели весь мир. Кризис, оказавшийся недолгим, но ярким, расколол ЕС, пробудив старые страхи европейцев перед наплывом мигрантов.

Эти страхи — та струна, на которой уже более десяти лет умело играет «Альтернатива». На общенациональных выборах в бундестаг в 2025-м партия впервые в истории стала второй силой в стране, пробив потолок в 20%. Теперь она готовится взять новый рубеж на востоке.

6 сентября голосует Саксония-Анхальт, 20 сентября — Мекленбург-Передняя Померания (а заодно и столица Берлин — у нее статус города федерального значения). Все взоры в Германии и за ее пределами прикованы именно к Саксонии-Анхальту — там у АдГ самый высокий рейтинг, на уровне 41%, согласно последним опросам. Правящие христианские демократы отстают почти в два раза.

Если АдГ сумеет не просто прийти первой (такое уже было в соседней Тюрингии в 2024-м), но и возглавить правительство целой земли, это будет означать падение «брандмауэра», или «пожарной стены». Так в немецком политическом лексиконе называют коллективную политику сдерживания в отношении правых. До сих пор все политические силы, представленные в парламенте, отрицали любую возможность коалиции с ними — будь то на федеральном или земельном уровнях.

Все уже забыли о том, что детище неолиберального экономиста Бернда Луке (он был сооснователем АдГ в далеком 2013 году) возникло на фоне долгового кризиса в Европе. Изначально оно задумывалось как платформа евроскептиков, зачастую выходцев из рядов ХДС, которые выступали против того, чтобы спасать еврозону за счет немцев и предоставлять финансовую помощь Греции и другим южанам.

Парадоксально — тогда партия, за которой впоследствии закрепится репутация пророссийской, критиковала, к примеру, «спасение денег русских олигархов на Кипре».

Но уже в 2015 году, когда канцлер Меркель провозгласила политику открытых дверей в отношении беженцев из Сирии, охваченной войной, а АдГ оседлала антимиграционные и антиисламские настроения, Луке покинул ряды собственной партии из-за несогласия с ее резким креном вправо.

На политической шкале она действительно стоит гораздо правее классических консерваторов — правоцентристского Христианско-демократического союза, который считается одной из «народных партий» ФРГ наряду с социал-демократами. Теперь всем им бросает вызов «Альтернатива для Германии», чьи идеи разделяет уже примерно пятая часть немцев.

В самой АдГ настаивают, что ее наименование «ультраправой», «националистической» и «правопопулистской» — ярлыки, навешанные конкурентами, сама же она именует себя «партией либералов и консерваторов», «демократическим движением», которое предлагает немцам «подлинную политическую альтернативу во всех областях».

«Думай по-немецки», чти Бисмарка: что предлагают немцам

Предвыборная программа «Альтернативы» в земле Саксония-Анхальт занимает ни много ни мало 258 страниц. Кажется, она стремится охватить буквально все сферы жизни — от поддержки частного свиноводства до обещаний научить каждого школьника плавать.

Заявленная цель — сформировать у немцев «устойчивую национальную идентичность». Путь к этому начинается с «поощрения патриотизма» со школьной скамьи.

«Мы позаботимся о том, чтобы каждый учебный день в школах поднимали национальный флаг. Кроме того, мы введем совместное пение государственного гимна среди учащихся и всего преподавательского состава в качестве неотъемлемой составляющей школьных праздников», — гласит раздел партийной программы, посвященный образованию.

АдГ идет и дальше — анонсирует национально ориентированную кампанию «думай по-немецки» (Deutsch denken). Она предвещает культурный разворот: «никаких денег на антинемецкое искусство», пересмотр учебных программ.

«Саксония-Анхальт внесла существенный вклад в развитие германской нации. От Генриха I и Отто I до Лютера, Бисмарка и Ницше — из Саксонии-Анхальт вышли личности, оказавшие решающее влияние на Германию. Территория современной земли Саксонии-Анхальт в Средние века была центром Германской империи. Мерзебургские заклинания — самый старый документ на немецком языке, происходящий отсюда», — взывает «Альтернатива» к исторической памяти, записанной на подкорке.

Отсылка к Бисмарку неслучайна — еще при канцлерстве Шольца усатый портрет железного канцлера убрали из здания МИД ФРГ, а историческую Комнату Бисмарка переименовали в Зал германского единства. Хотя Бисмарка считают основателем германского министерства иностранных дел, перед потомками он поплатился за свою колониальную политику и был сброшен с парохода современности.

В местном отделении АдГ хотят реабилитировать именитого земляка, а заодно и его эпоху.

«Национальное государство, основанное Бисмарком в 1871 году, стало предшественником Федеративной Республики Германия. Германская империя, основанная Бисмарком, установила стандарты в области науки, культуры и экономики, которые и сегодня могут служить источником вдохновения и примером для подражания», — задает «Альтернатива» исторический вектор.

С историей «Альтернативе» приходится быть осторожнее. Партия не раз оказывалась в центре скандалов из-за заявлений ее представителей — от сооснователя Александра Гауланда, предлагавшего гордиться заслугами вермахта во время обеих мировых войн, до лидера отделения АдГ в соседней Тюрингии Бьорна Хёке. Тот сетовал, что «Гитлера изображают исключительно в черных красках», а «немцы стали единственным народом мира, который поставил памятник позора в сердце Берлина [мемориал жертвам Холокоста]».

В предвыборных постулатах АдГ идет по тонкому льду.

«Помнить историю — чтить солдатскую жертву!» — гласит один из пунктов программы.

Впрочем, раскрывается он максимально аккуратно — во избежание обвинений в пересмотре истории и прославлении солдат Рейха.

«Почти в каждом населенном пункте земли Саксония-Анхальт есть памятник павшим во время двух мировых войн. В некоторых местах до сих пор сохранились памятники павшим во Франко-прусской войне 1870-71 годов. Большинство памятников, особенно разбросанных в одиночку, находится в жалком и позорном состоянии, прямо-таки оскверняющем память», — осторожно ступает АдГ на зыбкую военно-патриотическую почву, обещая назначить земельного уполномоченного по сохранению военных мемориалов, чтобы он занялся их восстановлением.

Газ без нас: Россия и мигранты

Ситуация для АдГ осложняется тем, что ее земельное отделение в Саксонии-Анхальте (равно как в еще двух восточных землях — Саксонии и в Тюрингии) было официально классифицировано немецкими спецслужбами как экстремистское — причем задолго до того, как таковой юридически признали всю партию. За ней можно легально вести слежку и внедрять в ее ряды агентов. Обжаловать это в судах у «Альтернативы» пока не выходит.

Не помогла и чистка в собственных рядах — к примеру, в 2020 году по требованию исполнительного комитета АдГ самораспустилась ее крайне националистическая группа под названием «Крыло» (ее создателем был не кто иной, как Хёке, и она создавала очень плохую репутацию востоку Германии).

Как бы то ни было, новый юридический статус никак не повлиял на электоральные возможности партии — ей не запрещено выдвигаться на выборах всех уровней, она сама не под запретом. И сопредседатель АдГ Алис Вайдель уже делает заявку на кресло канцлера — разумеется, через один или два электоральных срока. И, разумеется, если партия успешно возьмет регионы.

Если страшный сон критиков АдГ — падение «брандмауэра», то страшный сон самой АдГ — обвинения в связях с Россией.

После 2014 года политики этой партии не раз приезжали в Москву и на ПМЭФ, посещали Крым и Донбасс (официально и неофициально). В декабре 2020-го глава МИД России Сергей Лавров принимал делегацию во главе с сопредседателем «Альтернативы» Тино Крупаллой, бывала здесь и Алис Вайдель. Впрочем, такие поездки члены АдГ теперь стараются не афишировать.

Более того, 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала полномасштабного военного конфликта на Украине, Крупалла и Вайдель осудили действия Москвы на специальном заседании бундестага. При этом Вайдель назвала их реакцией на стремление НАТО приблизиться к российским границам и раскритиковала санкции как вредящие самой Европе — популярные нарративы партий, которые в странах ЕС причисляют к пророссийским.

В самой АдГ связи с Москвой отрицают, однако призывают санкции снять, восстановить импорт российского газа и перезапустить «Северные потоки». А еще — местный штрих — «Альтернатива» в Саксонии-Анхальте обещает ввести в школах уроки русского языка, которые были тут обычным делом во времена ГДР.

И все же внешняя политика находится на периферии внимания АдГ, ее конек — внутренние проблемы, особенно — борьба с миграцией. Среди предложений — сразу разворачивать просителей убежища, а детей уже осевших в Германии беженцев обучать в «специальных классах» отдельно от немецких школьников.

Значительная часть электората «Альтернативы» — те, кто прежде голосовал за правоцентристов, и последним теперь приходится играть на поляне, которую они однажды уступили. Иллюстрация тому — недавние дебаты, на которых премьер-министр земли Саксония-Анхальт Свен Шульце из правящей ХДС спорил с главным соперником, кандидатом от АдГ Ульрихом Сигмундом. В то время как Шульце предлагал лишать немецкого гражданства исламистов, совершающих теракты в Германии, Сигмунд парировал, что все эти годы правительство раздавало это самое гражданство кому попало.

Исход этой гонки зависит не только от того, кто кого переиграет и сколько именно голосов наберет АдГ. Ее исход во многом решат партии, чье прохождение в ландтаг сейчас под вопросом.

К примеру, если туда прорвутся социал-демократы (их рейтинг колеблется то выше, то ниже проходного балла в 5%), то получить абсолютное большинство «Альтернативе» уже не удастся. Тогда призрак однопартийного правительства АдГ, нависший над востоком страны, испарится в один миг, и все вернется на круги своя.

Если же АдГ сумеет взять бразды правления в Магдебурге, то под вопросом окажется правление Фридриха Мерца в Берлине. Его рейтинг и без того идет вниз как среди избирателей, так и среди однопартийцев, и вот уже на полном серьезе озвучиваются сценарии досрочной отставки федерального канцлера. Впрочем, рейтинги и данные опросов в Германии — величины переменные, здесь ничего не предрешено. Страну ждут выборы с открытым финалом — и это единственное, что на сегодняшний момент не вызывает сомнений.

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