Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) признала партию «Альтернатива для Германии», которая заняла второе место на последних выборах в бундестаг, «достоверно правоэкстремистской» на уровне всей страны. Что нового в этом решении, какие последствия ждут АдГ, грозит ли ей запрет и отстранение от следующих общенациональных выборов через четыре года — в материале RTVI.

Почему решение BfV беспрецедентно

До сих пор АдГ находилась под наблюдением немецких спецслужб как «подозреваемая в экстремизме». При этом были признаны экстремистскими ее отделения в трех восточных землях — Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальте, а также молодежная организация «Junge Alternative».

Теперь таковой объявлена вся партия, и это впервые в новейшей истории Германии.

Оценка партии контрразведкой ФРГ «повышена до самого высокого юридического уровня», отмечает Spiegel online. Основанием для решения BfV называются «многочисленные случаи нарушения или отрицания членами «Альтернативы» конституционных демократических норм». Например, «установка, что граждане с миграционными корнями из мусульманских стран не признаются равноправными членами немецкого народа».

Теперь у спецслужб «усилились подозрения в том, что в партии действуют устремления, направленные против фундаментального демократического строя». Экспертное заключение содержит 1100 страниц.

Что это решение непосредственно значит для АдГ

У правоохранительных органов «снижается порог препятствий, чтоб вести за AдГ наблюдение с помощью разведывательных средств».

Такие основания у BfV были и раньше, когда партия находилась под подозрением. В частности, спецслужбы уже могли «контролировать отдельных лиц, а в некоторых случаях и телекоммуникации партии». Кроме того, им было разрешено вербовать информаторов из окружения АдГ. Теперь такое наблюдение за партией, «вероятно, будет легче оправдывать».

Оценка BfV может иметь финансовые последствия для АдГ. Согласно пункту 3 статьи 21 Основного закона (Конституции) страны, партии, выступающие против основного либерально-демократического строя, «исключаются из государственного финансирования».

Для этого необходимо обращение бундестага, бундесрата или федерального правительства в Федеральный конституционный суд. Такая мера стала бы болезненной для АдГ — согласно отчету о доходах, в 2023 году доля госфинансирования партии составляла 45%.

Признают ли членов АдГ «правоэкстремистами» вслед за партией

Это было бы «крайне проблематично», цитирует Spiegel online адвоката из Вюрцбурга Чан-чжо Цзюня . Классификация партии как крайне правой «еще не означает, что эта характеристика применима и к каждому отдельному члену».

Грозит ли членам АдГ увольнение с госслужбы

«Все сводится к индивидуальному подходу», — пишет Spiegel online о том, смогут ли теперь члены АдГ работать на госслужбе.

Многое зависит и от практики земель. К примеру, в Баварии с 1991 года каждый соискатель на вакансию чиновника должен указывать в анкете, состоит ли он в «экстремистской или находящейся под влиянием экстремизма» организации и оказывает ли поддержку ей. До сих пор к таковым относились Национал-демократическая партия Германии (ныне — «Родина») и молодежное крыло АдГ.

Для членов АдГ, работающих госслужащими, классификация «еще не означает автоматически, что они должны быть уволены из-за отсутствия приверженности конституционному строю». Лишь в ходе проверки соискателя выясняется, «придерживается ли кандидат лично антиконституционной позиции», отмечает адвокат.

Однако до сих пор членам АдГ «было проще ссылаться на то, что только часть партии считается антиконституционной».

Грозит ли АдГ отстранение от выборов

Нет. Решение Конституционного суда не влияет на выборность партии, и АдГ имеет право продолжать участвовать в избирательном процессе.

Более того, партия, признанная антиконституционной, может вывешивать предвыборные плакаты и транслировать предвыборную рекламу на государственных и частных каналах, «если это не нарушает другие правовые нормы».

Региональные ячейки в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальте признаны экстремистскими, однако их кандидаты смогли принять участие в выборах в бундестаг и получить там мандаты.

В сентябре АдГ на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии установила новый рекорд, пробив потолок в 30%, причем в первой она впервые в истории пришла первой.

Пока партия не запрещена, ее не могут отстранить от выборов. Ближайшие на общенациональном уровне намечены на 2029 год.

Грозит ли АдГ запрет

Пока нет. Однако признание партии правоэкстремистской «подпитывает дискуссию» о возможном запрете АдГ, которая идет уже давно. Инициирование судебного разбирательства — это политическое решение. Сначала бундестаг, бундесрат или федеральное правительство должны подать ходатайство, а Федеральный конституционный суд — его одобрить.

Процедура запрета партии закреплена в статье 21 Основного закона. В истории ФРГ было только два прецедента — запрет Социалистической имперской партии Германии (SRP) и запрет Коммунистической партии Германии (KPD), оба в 1950-е годы.

Немецким властям так и не удалось добиться запрета ультраправой НДПГ, несмотря на два возбужденных дела. Причиной неудачи стал «малый политический вес» партии. Однако у «Альтернативы» он несравнимо больше.

Правовые последствия запрета АдГ собираются обсудить министры внутренних дел земель — они соберутся на конференцию 11-13 июня. В перспективах запрета «Альтерантивы», в частности, усомнился кандидат на пост главы МВД ФРГ Александр Добриндт. По словам чиновника, «нужно не запрещать АдГ, но говорить о проблемах, которые сделали ее такой большой».

Есть ли шанс оспорить решение

В понедельник, 5 мая, пресс-секретарь сопредседательницы АдГ Алис Вайдель сообщил, что партия уже подала иск в Административный суд Кельна — именно там находится штаб-квартира Федерального ведомства по защите Конституции.

Юридическая фирма Höcker, представляющая интересы АдГ, настаивает, что спецслужба не представила в своем публичном сообщении никаких доказательств того, что партия подрывает демократический строй ФРГ.

Уходящий канцлер Олаф Шольц отметил, что «Альтернатива» ранее проиграла все иски против решений BfV по своему статусу.