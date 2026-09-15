Ростов-на-Дону носит имя святого, который никогда не бывал на донской земле. Об этом заведующий сектором выставок Ростовского областного музея краеведения Владислав Заярный рассказал «КП — Ростов-на-Дону».

Речь о святителе Димитрии Ростовском — митрополите, просветителе и авторе двенадцатитомного собрания житий святых «Четьи-Минеи». Всю жизнь он провел в Ростове Великом — там же, где сейчас стоит Ростовский кремль, знакомый многим по советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

История южного Ростова началась не с поселения, а с крепости: в 1749 году императрица Елизавета Петровна приказала построить укрепление для защиты от турок на юге России, где Дон впадает в Азовское море.

«Место выбрали не случайно — там, где издавна проходили торговые пути и где всегда было неспокойно», — рассказал Заярный.

Название крепости определило событие, которое, казалось бы, не имело отношения к южным рубежам страны. В 1757 году Русская православная церковь канонизировала святителя Димитрия — это была первая канонизация после того, как Петр I отменил патриаршество.

«Старообрядцы тогда говорили: “Все, не будет больше святых, закончилось православие”. И вдруг — первая канонизация!» — напомнил историк.

Дочь Петра I императрица Елизавета лично участвовала в торжествах по этому случаю. В честь новопрославленного святого решили назвать его именем новый форпост, построить новый 100-пушечный линейный корабль и освятить придел в петербургском соборе. Так на Дону и появилась крепость Святого Димитрия Ростовского.

Заложили ее в 1761 году. Как военный объект она просуществовала до 1835 года, когда гарнизон перевели в Анапу, а укрепления сровняли с землей. К тому времени вокруг крепости уже успели вырасти слободы, предместья и торговые ряды, постепенно превратив ее в поселение.

«Название постоянно сокращалось: в документах писали “крепость Святого Димитрия Ростовского”, затем просто “Ростовская крепость”, а потом — “Ростов”», — пояснил краевед.

Так к началу XIX века в России оказалось два города с одинаковым названием — древний Ростов Великий в Ярославской области с кремлем и монастырями и молодой южный город на Дону. В канцеляриях регулярно возникала путаница: чиновники не всегда понимали, какой именно Ростов имеется в виду.

Разрешить проблему смог Александр I.

«В 1806—1811 годах император издал указ: отныне город на Дону должно было именовать Ростовом-на-Дону — чтобы навсегда отличить его от старшего тезки», — продолжил Заярный.

Тогда же городу пожаловали герб с башенкой под Андреевским флагом и военными трофеями — шлемом, луком, стрелой, копьем и кольчугой. Герб утвердили в 1811 году.

Святитель Димитрий Ростовский так и не побывал на донской земле, но именно он остался небесным покровителем города, названного в его честь. В этом году Ростов-на-Дону отмечает 277-летие со дня основания.