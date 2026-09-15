Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам очередного заседания 15-16 сентября может впервые за три года повысить ключевую ставку с нынешних 3,6%. Этого не исключают большинство аналитиков и экономистов, передает AP. Агентство отмечает, что такой сценарий будет противоречить позиции президента Дональда Трампа, призывающего к снижению ставки.

ФРС может пойти на повышение в качестве борьбы с инфляцией, которая в 1,7 раза превышает целевой уровень в 2%. В августе инфляция составила 3,4% в годовом выражении.

При этом в марте ФРС прогнозировала, что снизит ставку в 2026 году. Но по мере эскалации конфликта США с Ираном и роста цен на энергоносители инфляция, видимо, будет оставаться выше целевого показателя дольше, чем рассчитывал регулятор, говорится в публикации.

Инфляция также ускоряется из-за мощного притока инвестиций в центры обработки данных для искусственного интеллекта, отмечает агентство. Это способствует повышению долгосрочных процентных ставок, хотя сейчас ведущие компании обсуждают замедление развития ИИ.

Будет ли ставка повышена или нет, достоверно неизвестно, поскольку председатель ФРС Кевин Уорш, в отличие от предшественников, не подает сигналов о дальнейших шагах заранее.

Большинство аналитиков все же прогнозируют повышение, опираясь на выступление Уорша две недели назад на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Он тогда подчеркнул, что цель по сдерживанию инфляции еще не достигнута.

Если ставку повысят, это повлечет еще один резкий сдвиг в сфере экономики и финансовых рынков, которая переживает и без того нестабильный период, пишет AP.

Агентство также отмечает, что решение по ставке принимается за семь недель до промежуточных выборов в США, притом что цены и доступность жилья играют ключевую роль для избирателей.

Глава Белого дома ранее потребовал от ФРС снизить ставку.

«Соединенные Штаты настолько сильны, что мы должны иметь самую низкую процентную ставку в мире», — заявил Трамп на днях.

По данным фьючерсных цен, трейдеры Уолл-стрит сейчас ожидают повышения ставки ФРС с вероятностью 90%. При этом они прогнозируют не одно, а три повышения — в сентябре, декабре и марте.