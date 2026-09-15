Совет Всемирной федерации тхэквондо (WT) впервые после начала СВО снял запрет на проведение международных турниров в РФ. Решение приняли 15 сентября на внеочередном заседании в южнокорейском Чунчхоне, сообщил Союз тхэквондо России (СТР) в своем телеграм-канале.

На заседании рассматривался вопрос снятия институциональных ограничений и ограничений на проведение мероприятий на территории страны. Запрет действовал с марта 2022 года: тогда WT отказалась признавать и принимать международные турниры в России, а также запретила российским спортсменам выступать под своим флагом и с гимном.

Крупные международные соревнования по тхэквондо страна сможет принять уже в 2027 году, уточнили в СТР в разговоре с ТАСС.

«В нынешнем году календарь уже расписан. Поэтому нужно ориентироваться на 2027 год», — сказал собеседник агентства.

Флаг и гимн для российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов на международных турнирах WT вернула еще в конце января — тогда решение приняли на заседании совета в Объединенных Арабских Эмиратах.

Нынешний шаг стал возможен после того, как в июле исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

При этом решение, проводить ли соревнования на территории конкретной страны, по-прежнему остается в компетенции самих федераций, а не МОК.