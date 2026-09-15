Австралийский суд разрешил освободить по УДО Джеймса Влассэкиса — самого молодого участника одной из самых известных серий убийств в истории страны. Ему было 18 лет, когда он присоединился к преступной группе, чьи жертвы позже были найдены в бочках в заброшенном банковском хранилище, сообщает AP.

Влассэкис признал вину в четырех убийствах, в том числе своего сводного брата и сводного родственника. Он был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 26 лет, который истек в августе 2025 года. После этого комиссия по УДО согласилась на его освобождение, однако власти Южной Австралии попытались оспорить решение.

Теперь суд отклонил попытку заблокировать его выход. При рассмотрении дела учитывалось, что Влассэкис сотрудничал со следствием и стал ключевым свидетелем обвинения против Джона Бантинга и Роберта Вагнера, получивших пожизненные сроки без права на освобождение.

Убийства в Сноутаунe происходили в 1990-х годах. В 1999 году полиция обнаружила останки восьми жертв, спрятанные в бочках в заброшенном банковском хранилище. Это дело получило в Австралии название «убийства с телами в бочках» и стало одним из самых громких преступлений в истории страны.

По данным австралийской ABC, Влассэкис проведет до 12 месяцев в центре подготовки к освобождению и будет находиться под строгим контролем. Власти и представители семей погибших ранее выступали против его выхода, однако комиссия по УДО пришла к выводу, что он больше не представляет угрозы обществу.