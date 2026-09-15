Избирательная кампания в России проходит в «суперэкстремальных условиях» и «беззастенчивой эскалации» киберагрессии, нацеленной на нанесение максимального ущерба народной воле. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании.

«Мы проводим эту кампанию, скажем, в суперэкстремальных условиях. Аналогов, то есть опыта такого, нет ни у кого, как у нас, и аналогов проведения избирательной кампании в таких условиях тоже нет ни у кого», — сказала Памфилова на заседании.

Она сообщила, что в настоящее время досрочное голосование проводится в 46 регионах страны и «количество разного рода атак на избирательную систему, на ее инфраструктуру постоянно возрастает».

«Это, мягко говоря. Да, мы с этим сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак. Угроз действительно немало: и членам избирательных комиссий, на автоматизированные информационные системы и даже мы фиксировали случаи прямого обстрела помещений избирательных комиссий», — отметила Памфилова, охарактеризовав условия выборов «суперопасно, как никогда».

Поэтому ЦИК «своим основным приоритетом заявила безопасность, прежде всего для всех участников избирательного процесса, чтобы выборы не стали дополнительным фактором опасности в и так достаточно непростой ситуации», подчеркнула глава Центризбиркома.

Безопасность и готовность

Центральная избирательная комиссия России на 100% обеспечила безопасность избирателей на участках, предусмотрела резервные помещения для голосования, сообщила Памфилова.

Обеспокоенность главы ЦИК вызывает работа информационных ресурсов и сервисов, в том числе обеспечивающих проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Мы исходим из того, что на войне как на войне, в том числе кибервойне», — заявила она.

Касаясь видеотрансляций с участков, Памфилова сказала, что к рискам прибавилась «непредсказуемая, страшная угроза в виде применения искусственного интеллекта».

«Когда не какая-то там картинка с участка прошлогодней свежести или позапрошлой (транслируется), а когда в режиме онлайн берут эту картинку, которая — то, что там сейчас происходит со всеми лицами, и идет подмена, так что ее не отличишь. И в основном это может быть именно по незащищенным каналам связи», — описала глава ЦИК.

Руководитель Центризбиркома обратила внимание на то, что «против нас работают не какие-то хакеры-одиночки», а это «действия, проработанные на очень высочайшем уровне, с привлечением очень мощных экспертов, специалистов практически из самых ключевых разведок мира».

Памфилова отдельно остановилась на безопасности системы ГАС «Выборы», подчеркнув, что «она максимально защищена, отлучена от зловредной глобальной сети «Интернет», то есть автономна».

Дистанционное голосование

Памфилова сообщила, что свыше 4 млн российских избирателей подали заявление на использование ДЭГ. Через механизм «Мобильный избиратель» по месту нахождения подано 2 млн 927 тыс. 39 заявлений, отмечается в презентации, представленной ЦИК.

Глава комиссии отметила, что сейчас продолжается обработка данных, добавив, что «полную картину мы увидим позже».

Также Памфилова сообщила, что обеспечена возможность избирателям, которые не смогут по тем или иным причинам проголосовать дистанционно, прийти на участок в пределах своего округа, и им выдадут бумажные бюллетени.