Казахстан и южнокорейская CONTEC Space Group обсуждают совместное производство спутников и комплектующих с последующими поставками в Центральную Азию, на Ближний Восток и в Европу, сообщила пресс-служба правительства республики.

Переговоры прошли в Сеуле, где вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев посетил сборочно-испытательный комплекс CONTEC Space Group и встретился с председателем правления компании Ли Сонхи. Стороны обсуждали инвестиции в казахстанский проект «Ғалам», совместную сборку спутников и развитие сети наземных станций.

Одним из возможных результатов сотрудничества может стать создание в Казахстане производственного хаба для выпуска компонентов космической техники. Как уточняет Forbes Kazakhstan, продукцию планируется выводить не только на внутренний рынок, но и экспортировать в Европу, страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Стороны также рассматривают локализацию крупногабаритных наземных антенных систем и использование искусственного интеллекта для обработки спутниковых снимков. В правительстве рассчитывают, что это расширит возможности анализа данных дистанционного зондирования Земли.

CONTEC Space Group объединяет CONTEC, Asia Pacific Satellite Corporation и Texas Space Communication. Группа поставляет бортовые компьютеры для государственных спутников Южной Кореи и управляет 17 наземными станциями в США, Чили, ЮАР, Австралии и других странах.

В ближайшее время CONTEC планирует создать дочернюю структуру в Казахстане. Конкретные параметры партнерства стороны рассчитывают представить во время государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею.