В Казахстане опровергли сообщения европейских блогеров и СМИ о том, что республика якобы подала заявку на участие в «Евровидении-2027» и получила отказ. Государственная телерадиокомпания «Хабар» заявила, что эти сведения «полностью не соответствуют действительности», передает РИА Новости.

В компании сообщили, что на сегодняшний день переговоры по вопросу участия в международном музыкальном конкурсе не ведутся. Проводить национальный отбор Казахстан также не планирует.

Ранее издание Politico выпустило статью под заголовком «Казахстану не удастся пробиться на „Евровидение“ в 2027 году». В ней говорилось, что республика «недавно» подала заявку в Европейский вещательный союз (EBU), но тот решил, что «Хабар» не соответствует критериям для полноправного членства.

EBU якобы обосновал свой отказ тем, что Казахстан не входит в Европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя в этой организации.

Politico при этом ссылалось не на официальные документы или пресс-релизы, а на посты в соцсети X в аккаунтах сообщества фанатов «Евровидения» ESC Discord и специализирующегося на этом конкурсе англоязычного блогера Гейба Милна.

В сообщении ESC Discord от 9 сентября говорилось, что казахстанская телерадиокомпания «Хабар» подала заявку в EBU на полноправное членство и право участия в «Евровидении-2027». Милн, в свою очередь, привел текст заявления с отказом, но не в виде скана документа, а напечатанный в кавычках.

10 сентября Милн написал в X, что его пост об отказе Казахстану оказался в топе. При этом на другой популярной онлайн-платформе Reddit модераторы отказались опубликовать аналогичное сообщение блогера, поскольку он не указал источник информации.

«Я и есть источник, чего вы от меня хотите», — пожаловался блогер.

С учетом резонанса компания «Хабар» посчитала необходимым уточнить, что сохраняет за собой статус ассоциированного члена EBU.

Согласно заявлению вещателя, Казахстан обращался к руководству EBU по вопросу возможного участия в «Евровидении-2026» и полноправного членства. В январе республика получила ответ, что это «не представляется возможным в связи с действующими регламентирующими требованиями организации», цитирует Sputnik Казахстан.

Других попыток не было, утверждают в компании.

«Агентство „Хабар“ не направляло никаких заявок или официальных запросов на участие в конкурсе 2027 года. На сегодняшний день переговоры по данному вопросу не ведутся, проведение национального отбора также не планируется», — говорится в разъяснении.

Телерадиокомпания пообещала, что в случае изменения формата участия Казахстана в проектах EBU она «незамедлительно» сообщит об этом на своих официальных ресурсах.

Казахстан пять раз участвовал в детском конкурсе «Евровидение» с 2018 по 2022 год и дважды занимал второе место. Однако ассоциированное членство не гарантирует автоматического участия во взрослом конкурсе, пишет Politico.

В 2027 году «Евровидение» должно состояться в Болгарии, чья представительница Dara одержала историческую для страны победу в финале конкурса в мае 2026 года. Россия не участвует в нем с 2022 года по решению EBU.