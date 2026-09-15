Американские нейрофизиологи нашли область мозга, отвечающую за рискованное поведение человека. Для этого они создали компьютерную игру-бродилку, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience. Автор открытия поделилась с RTVI перспективами его применения.

Ежедневно человеческий мозг принимает решение рискнуть или действовать более осторожно: заправить машину по пути на работу и, возможно, опоздать — или приехать вовремя, продолжить игру на игровых автоматах — или пойти домой.

Склонность людей к риску и ее нейрофизиологическая природа давно стали предметом внимательного изучения со стороны не только ученых, но и врачей, психиатров и даже экономистов.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили область мозга, ответственную за принятие рискованных решений, и даже научились предсказывать их. Ученые ранее уже пытались исследовать эти процессы, наблюдая за орбитофронтальной корой — областью мозга в префронтальной коре, которая отвечает за оповещение об ожидаемых наградах или наказаниях в определенных ситуациях.

Однако метод магнитно-резонансной томографии давал искаженные изображения. Поэтому ученые под руководством Клары Старквезер создали специальную компьютерную игру, в которой участники должны пробираться к сокровищам сквозь заминированные лабиринты. В каждом коридоре были спрятаны бомбы и сундуки с изумрудами.

Вместо того чтобы полагаться на МРТ, ученые работали с согласившимися на участие в исследовании пациентами, которым для лечения эпилепсии и психических расстройств уже были вживлены электроды в область орбитофронтальной коры.

Эксперименты показали, что медиальная глазничная борозда (область мозга прямо за центром брови) увеличивает активность непосредственно перед принятием рискованного решения — например, пройти по усеянному бомбами коридору.

При этом участок мозга всего в паре сантиметров рядом, ближе к краю брови, проявляет себя обратным образом — возбуждается, когда человек избегает риска (например, обходит бомбы).

Эти два сигнала проявляются противоположно друг другу, буквально за миллисекунды. Чтобы понять, как они работают, ученые создали компьютерную модель их взаимодействия, которая показала, что сигналы устраивают «перетягивание каната» — туда-сюда, пока один не победит.

«Большинство моделей принятия решений предполагает, что мозг постепенно накапливает доказательства, пока они не превысят пороговое значение, подобно медленно вращающемуся диску, — пояснил соавтор исследования Роберт Найт. — То, что мы увидели, было, наоборот, похоже на переключатель, осциллирующий туда-сюда, пока не останется одно положение».

При принятии простых решений — например, пройти по коридору с сундуками без бомб — сигнал «иди» выигрывает почти моментально. В более сложных ситуациях «перетягивание» случается несколько раз. Поняв, как работают эти зоны мозга, ученые даже смогли предсказывать, какое решение примет человек, до нажатия кнопки.

«Наиболее важным применением является то, что оно закладывает план психиатрической нейромодуляции, нацеленной на префронтальные контуры при аберрантном принятии решений. Мы можем представить себе пациента с крайним избеганием, например, некоторых пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством или тревогой, — рассказала RTVI руководитель исследования Старквезер. — У этих пациентов мы хотели бы направить нейромодулирующую терапию, такую как глубокая стимуляция мозга, на отключение боковой орбитофронтальную коры. С другой стороны, мы хотели бы обратного (отключить медиальную орбитофронтальную кору) у кого-то, например, с рефрактерным азартно-игровым расстройством».

Известно, что характерное отношение к рискованным поступкам часто связано с определенными психиатрическими состояниями. Так, при депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве и тревожности люди стараются их избегать. Люди с зависимостями, со склонностью к азартным играм, часто необдуманно рискуют.

Ученые уже применяют стимуляцию орбитофронтальной коры при таких состояниях, однако этот участок слишком обширный. Точное знание областей, ответственных за рискованное поведение, может сделать стимуляцию более эффективной, отмечают авторы.