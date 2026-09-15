Москва, Сургут и Петербург возглавили рейтинг агломераций по масштабу и эффективности экономики. Об этом со ссылкой на данные института территориального планирования «Урбаника» пишет РБК. В список лидеров также вошли Южно-Сахалинск и Набережные Челны.

Московская агломерация набрала 99 баллов из 100 возможных. По данным экспертов, она дает 62,1 трлн руб. валового городского продукта (ВГП) — это больше, чем остальные семь ведущих агломераций страны вместе взятые. В топ-10 также вошли Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская и Казанская агломерации. Всего в исследование включили 52 агломерации: на них приходится 54% населения России, которое производит 84% ее валового продукта.

Для расчетов авторы использовали статистику муниципалитетов, входящих в состав агломераций, за 2024 год — как наиболее полные и актуальные на момент подготовки рейтинга данные.

Итоговый индекс складывается из двух частей: масштаба (объем ВГП, то есть денег, которые генерирует территория) и интенсивности (отгрузка товаров и услуг, инвестиции в основной капитал и доля занятых в расчете на жителя).

Рейтинг не отражает уровень жизни в регионах, подчеркнул управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков.

«Мы считали то, сколько официальная экономика производит и насколько плотно она работает относительно числа жителей. Агломерация может быть богатой при низких доходах у населения, и наоборот», — пояснил он.

По соотношению масштаба и интенсивности относительно медианных значений все 52 территории поделили на четыре группы.