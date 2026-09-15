Российские компании обсуждают с правительством льготное кредитование, а также лизинг серверов и видеокарт для ИИ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника. По их данным, мера должна снизить капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и смягчить дефицит графических ускорителей: именно на оборудование приходится основная часть расходов при обучении ИИ-моделей.

Тему рассмотрели 10 сентября на заседании рабочей группы подкомиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта, рассказали собеседники газеты.

Как объяснил один из источников издания, при ключевой ставке в 14% эффективная ставка по лизингу серверов обычно на несколько процентных пунктов выше, а за два-четыре года действия договора техника может подорожать на 15—25%. В этой ситуации субсидирование снизит порог входа в ИИ-инфраструктуру, а сам механизм, вероятно, повторит схемы, уже опробованные в других отраслях: государство компенсирует банку или лизинговой компании разницу между рыночной и льготной ставкой.

Меры прорабатывают в рамках рабочих групп к принятому летом профильному закону № 243-ФЗ. Общий объем обсуждаемого пакета господдержки отрасли оценивается примерно в 71,7 млрд руб. в год, писал РБК.

Помимо кредитования и лизинга оборудования, власти обсуждают субсидии на строительство и модернизацию дата-центров, льготную аренду вычислительных мощностей и создание центров коллективного доступа. Кроме того, рассматривается субсидирование аренды облачных ИИ-решений для операторов государственных информационных систем, сообщал ранее Forbes.

Главным препятствием собеседники «Ъ» называют требования к локализации: федеральные льготные программы распространяются только на технику, произведенную в России, а массового производства отечественных GPU, сопоставимых с ведущими мировыми ускорителями, пока нет.

Ранее Минпромторг обсуждал с производителями электроники включение требований по локализации ИИ-чипов в постановление правительства №719, определяющее балльную систему для реестра отечественной радиоэлектроники.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил «Ъ», что обсуждение финансовых и нефинансовых мер поддержки отечественных ИИ-решений продолжается, но окончательные решения по инструментам и объемам пока не приняты. В Т-Банке, «Яндексе» и VK от комментариев отказались, в Сбербанке на запрос не ответили.

Параллельно профильные ведомства предварительно одобрили еще два инструмента поддержки разработчиков ИИ, писали «Ведомости» 11 сентября.

Первый — субсидии, компенсирующие скидки для малого и среднего бизнеса: до 100% стоимости продукта в первый год, 50% во второй и 25% в третий. Максимальная сумма составит 200 тыс. рублей в год на одного клиента.

Второй инструмент — региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на расходы по созданию моделей и покупке оборудования. Его размер может достигать 20 млрд рублей на компанию к 2030 году при условии, что собственные вложения в проект будут как минимум в пять раз больше.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что воспользоваться вычетом, вероятно, смогут только прибыльные компании, тогда как аккредитованные ИТ-фирмы и так платят налог на прибыль по льготной ставке 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный. Поэтому основными получателями такой поддержки могут стать банки и промышленные предприятия, создающие модели для собственных нужд, а не сами разработчики ИИ, допускают специалисты.