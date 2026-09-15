Индийская рупия приблизилась к отметке 95,80 за доллар на фоне роста мировых цен на нефть и доходности американских гособлигаций. У этого уровня Резервный банк Индии уже несколько раз выходил на рынок, чтобы поддержать национальную валюту, сообщает Reuters.

По оценкам трейдеров, рупия может открыться в районе 95,80 за доллар после закрытия на отметке 95,55 в пятницу. В понедельник индийские рынки не работали из-за государственного праздника. Именно уровень 95,80 участники рынка считают ближайшей важной границей: в пятницу ЦБ, по их данным, продавал доллары, чтобы не допустить дальнейшего ослабления валюты.

Дополнительное давление создает рост нефтяных котировок. Brent в азиатских торгах поднялась выше $107 за баррель и за месяц прибавила более 18%. Для Индии, которая остается крупным импортером энергоресурсов, дорогая нефть означает рост расходов на импорт и дополнительный инфляционный риск.

Одновременно укрепляется доллар. Доходность десятилетних гособлигаций США превысила 5% впервые с 2023 года, а рынки все больше ожидают повышения ставки Федеральной резервной системой. Более высокая доходность американских активов традиционно усиливает давление на валюты развивающихся стран.

Если рупия уверенно пройдет уровень 95,80, следующей психологической отметкой участники рынка называют 96 рупий за доллар. При этом дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от цен на нефть, решений ФРС и действий Резервного банка Индии.