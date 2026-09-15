Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось на фоне обострения на Ближнем Востоке. В понедельник через один из ключевых мировых морских маршрутов прошли всего четыре грузовых судна против десяти днем ранее, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные Kpler.

До начала нынешнего конфликта через Ормуз ежедневно проходило около 125 крупных коммерческих судов, включая нефтяные и газовые танкеры, балкеры и контейнеровозы. Через пролив перевозится около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому падение трафика усиливает опасения за стабильность энергетических поставок.

Reuters отмечает, что цифры основаны на данных автоматических систем отслеживания и могут не учитывать суда, которые пересекали пролив с выключенными транспондерами. Тем не менее снижение выглядит резким даже на фоне последних недель: на выходных количество проходов уже опускалось до однозначных значений.

Дополнительную нервозность на рынке вызвали атаки на суда в районе пролива и остановка саудовского нефтепровода East-West после отдельной атаки. Этот маршрут позволяет Саудовской Аравии отправлять нефть к Красному морю в обход Ормуза и способен транспортировать до 4 млн баррелей в сутки.

На фоне рисков для поставок Brent поднялась выше $107 за баррель. Участники рынка опасаются, что одновременные проблемы в Ормузском проливе, Баб-эль-Мандебе и на саудовской наземной инфраструктуре могут еще сильнее ограничить экспорт из региона.