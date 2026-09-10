В Индии рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели укрепит стратегическое партнерство двух стран и придаст новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом в интервью NEWS.ru заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар.

По его словам, стороны рассчитывают на продвижение к цели доведения двустороннего товарооборота до $100 млрд к 2030 году — сейчас показатель уже превышает $60 млрд.

Кумар перечислил темы, которые, как ожидается, обсудят Путин и премьер Индии Нарендра Моди: доступ индийских товаров на российский рынок, переговоры о зоне свободной торговли с ЕАЭС, сотрудничество в энергетике, включая атомную, космическая отрасль, оборона и рост трудовой мобильности индийских специалистов в России.

Отдельно посол остановился на военно-техническом сотрудничестве стран. По его словам, Индия и Россия постепенно переходят от модели «покупатель — продавец» к совместным исследованиям, разработке и производству военной техники в рамках индийской программы «Делай в Индии». Военная продукция, которую производят действующие совместные предприятия, уже поставляется в третьи страны, отметил посол.

‘В частности, Филиппины закупили комплексы BrahMos», — рассказал посол.

Кумар также заявил, что Индия не намерена отказываться от закупок российской нефти под давлением США, несмотря на торговую сделку с Вашингтоном, предполагающую сокращение таких поставок.

«Решения Индии о закупках нефти определяются исключительно рыночными реалиями, национальными интересами и доступностью поставок. Обязанность правительства — обеспечивать доступность топлива для наших 1,4 млрд граждан», — указал он.

Среди прочего посол рассказал, как Нью-Дели и Москва решают накопившиеся проблемы в торговле. По его словам, Индия наблюдает дисбаланс во взаимной торговле и работает над увеличением собственного экспорта в Россию. Для решения логистических сложностей страны изучают альтернативные маршруты — Восточный морской коридор и Северный морской путь — в дополнение к международному транспортному коридору «Север — Юг».

Расширение расчетов в национальных валютах между странами Кумар объяснил экономическими, а не политическими причинами. Он отметил эффективность специальных рупиевых счетов «востро» и работу Резервного банка Индии над конвертируемостью рупии.

Помимо традиционных оборонной и энергетической сфер, по словам посла, страны развивают и новые направления: искусственный интеллект, квантовые технологии, кибербезопасность и цифровую публичную инфраструктуру. Кумар выделил перспективы совместной добычи редкоземельных металлов и дальнейшее развитие трудовой мобильности квалифицированных кадров.

«Также в сфере трудовых ресурсов после подписания меморандума о взаимопонимании по мобильности квалифицированных кадров в этой сфере наблюдается значительное развитие. Ожидается, что такая мобильность приведет к взаимовыгодным результатам для российского бизнеса и индийских трудовых ресурсов», — добавил он.

Отдельно посол рассказал о приглашении российских предпринимателей и инвесторов участвовать в космических проектах Индии.