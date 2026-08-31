Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина «переходить от бесконечной войны [на Украине] к окончанию военных действий». Он заявил об этом в ходе двусторонней встречи в Бишкеке перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Моди отметил, что вопрос Украины не раз обсуждался на его переговорах с российским лидером. Он сказал, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и будет продолжать это делать в будущем.

«Каждый день, что длится война, человечество отбрасывается, по сути, на шаг назад. <…> Нам необходимо переходить от бесконечной войны к окончанию военных действий. <…> Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы. Этого требует все человечество, и это посыл Индии в том числе», — заявил Моди (согласно переводу на видео в канале «Вы слушали»).

Путин после окончания речи индийского лидера поблагодарил его со словами: «Мы по этому пути и двигаемся».

Президент РФ, который зачитал приветственное слово на встрече первым, о конфликте на Украине не упомянул. Он назвал ШОС организацией, которая среди прочего способствует «формированию справедливого многополярного мира», а российско-индийские отношения охарактеризовал как «особо привилегированное стратегическое партнерство».

«Безусловно <…> этому способствует ваше личное внимание к развитию российско-индийских отношений и сложившиеся между нами не только деловые, но и очень добрые личные дружеские отношения», — продолжил Путин, обращаясь к Моди, который внезапно рассмеялся.

Президент сообщил, что экономическое сотрудничество двух стран «демонстрирует положительные тенденции». После небольшого снижения в 2025 году торговый оборот за первое полугодие 2026 вырос на 2,6%.

Также Путин отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу студентов, которые учатся в российских вузах. По его словам, за последние 10 лет их число увеличилось в 7 раз и на сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Кроме того, в сфере туристического обмена рост в 2025 году составил 16%, добавил он.

Моди и Путин затем отправились на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников на стадионе «Бишкек Арена», которые пройдут с 31 августа по 6 сентября. Журналисты кремлевского пула отметили, что президент и премьер прибыли на Игры на одном Aurus.

Ранее в понедельник Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке 31 августа — 1 сентября с участием лидеров по меньшей мере 17 стран. Во вторник состоится заседание Совета глав государств организации.