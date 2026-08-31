Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа — 1 сентября.

«Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу», — заявил Путин в ходе встречи, его слова приводит агентство «Интерфакс».

Российский лидер также отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям.

Заседание Совета глав государств состоится 1 сентября. По меньшей мере 17 лидеров стран примут участие в саммите.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит ежегодно. Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. В этом году организации исполнилось 25 лет.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.