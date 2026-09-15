В Восточной Сибири резко участились случаи появления бурых медведей вблизи населенных пунктов. В Красноярске от жителей за неделю поступило 100 таких сообщений, одного агрессивного медведя, зашедшего на жилой участок, пришлось убить. В 11 районах Тувы из-за выхода хищников к людям ввели режим повышенной готовности. В Бурятии только за сутки зафиксировали 24 появления медведей в жилых районах, 9 животных убили, передает ТАСС.

Случаи нападения на людей также перестали быть редкостью. Пять человек погибли за последний месяц в Сибирском федеральном округе, трое были убиты медведем на севере Красноярского края. В округах региона и самом Красноярске введен режим повышенной готовности.

Мэрия краевой столицы сообщила, что из 100 сигналов, полученных диспетчерами с 8 по 14 сентября, в 81 случае жители натыкались на следы хищника и только 19 непосредственно видели его. Все обращения поступили из районов, которые граничат с лесом.

Для безопасности людей созданы специальные мобильные группы из опытных полицейских с практическими навыками охотников. Они ведут наблюдение круглосуточно и немедленно выезжают на каждый сигнал.

В одном из последних случаев наряд полиции выехал в Свердловский район Красноярска, где житель сообщил о появлении медведя на его участке.

«Полицейские обнаружили агрессивного хищника, который не реагировал на сигналы патрульной машины и пошел прямо на сотрудников ОВД и граждан. <…> Четырьмя прицельными выстрелами медведь был обезврежен», — сообщили ТАСС в главке МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, никто из людей не пострадал.

В Туве для жителей 11 районов рядом с лесом установили комендантский час в вечернее время. Как пояснили в правительстве республики, за последнюю неделю было отмечено не менее 10 случаев появления медведей рядом с селами и стоянками чабанов.

Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил организовать круглосуточные дежурства мобильных бригад и ввести режим повышенной готовности на территориях Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Каа-Хемского, Овюрского, Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тере-Хольского, Чаа-Хольского и Эрзинского кожуунов (районов).

«В период действия режима запрещены любые массовые культурные, спортивные, школьные и детские развлекательные мероприятия в лесной зоне и прилегающих к ней территориях. Гражданам и личному транспорту въезд в леса временно запрещен. Родителям учащихся рекомендовано сопровождать детей по дороге на учебу и обратно», — говорится в релизе пресс-службы правительства.

В этой связи власти также отметили рост числа ложных вызовов и призвали население не создавать панику и не отвлекать силы и средства.

В Бурятии за минувшие сутки госохотинспекторы вместе с охотниками 24 раза выезжали по вызовам в места появления хищников. Это было в пригороде Улан-Удэ и девяти районах республики, передает ТАСС со ссылкой на Бурприроднадзор.

В результате девять медведей были убиты, в том числе напавший на мужчину возле села Кульск Хоринского района. Пенсионеру удалось спасти, взобравшись на дерево. Местным школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

Ранее из-за появления медведя перевели на удаленку две школы — №5 и №1, а также Агропромышленный техникум в бурятском городе Закаменске. Аналогичную меру ввели для учащихся поселка Усть-Баргузин и села Ярикта Баргузинского района. Глава районной администрации Амгалан Данзанов охарактеризовал происходящее как «серьезную ситуацию».

Всего с начала года в Бурятии застрелили 158 бурых медведей, уточняет агентство.

В Минприроды РФ заявили, что с 1990 года число бурых медведей в стране выросло более чем в 2,3 раза — со 130 тыс. до 307,9 тыс. Региональные власти обязали отстреливать их при появлении угрозы здоровью и жизни людей.

В ведомстве также предупредили о необходимости профилактики — следить за тем, чтобы у хищников не было доступа к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и населенных пунктах.