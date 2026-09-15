Вооруженные силы Дании заявили, что российский военный фрегат выпустил сигнальные ракеты по ее вертолету, который совершал плановую фотосъемку этого корабля в международных водах у датского порта Гедсер в Балтийском море. Глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен назвал инцидент «совершенно неприемлемым» и сообщил о вызове российского посла для разъяснений.

Как заявило датское командование, фрегат якобы выпустил по вертолету Fennec две сигнальные ракеты, одна из них пролетела «в непосредственной близости». В релизе поясняется, что сигнальные ракеты относятся к пиротехническим средствам и обычно используются в качестве предупредительного сигнала на море.

Сообщение было опубликовано поздно вечером 14 сентября. Других подробностей датские военные не приводили. Российские Минобороны и МИД пока не комментировали утверждения датских властей.

Как пишет европейская редакция Politico, произошедшее «вызвало тревогу в Копенгагене на фоне усиления враждебности Кремля по отношению к Европе».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что считает случившееся «частью общей тенденции, которую мы наблюдаем по всей Европе». По ее словам, Россия ведет «гибридную войну», которая «подвергает НАТО испытанию и бросает вызов».

Глава датского правительства обвинила РФ в желании «запугать и посеять раздор». Она призвала в ответ «сплотиться и укрепить оборону Дании и Европы».

Министр обороны Дании Йеппе Бруус заявил о необходимости отнестись к инциденту с вертолетом со всей серьезностью. Он тоже поделился мнением о том, что Россия расширяет границы своих действий, демонстрируя «готовность к риску», пишет Politiken.

При этом Бруус оценил поведение российских моряков как «крайне непрофессиональное» и предупредил, что со стороны Копенгагена последует ответная реакция, начиная с вызова посла РФ Владимира Барбина.

Ранее Германия обвинила Россию в атаке на аэропорт в Лейпциге 4 августа, когда там рядом с украинскими грузовыми самолетами Ан-124 «Руслан» обнаружили дрон со взрывчаткой. Президент РФ Владимир Путин назвал эти обвинения «грубой ошибкой». Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения без разбирательства знаменуют собой «начало настоящей войны» со стороны Запада.