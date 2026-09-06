Обвинения со стороны Запада в адрес России из-за инцидента с дроном в Лейпциге знаменуют собой «начало настоящей войны». Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

По его словам, на Западе не стали разбираться в вопросе принадлежности упавшего в Лейпциге беспилотника.

«Они решили, что еще одно происшествие можно свалить на нас. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон — никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету начало такой войны настоящей», — сказал Лавров.

Говоря о решениях закрыть генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в Берлине, глава МИД отметил, что перед началом Великой Отечественной войны «немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали».

По словам министра, действия властей ФРГ абсолютно неприемлемы.

«Я думаю, даже не надо долго объяснять. Они опять хотят войны», — заявил он.

Лавров также напомнил о вызове посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева после инцидента с БПЛА. Запад прибегает к таким действиям, поскольку ему «важен внешний эффект», полагает глава МИД.

Кроме того, Лавров заявил, что российское руководство должно сделать соответствующие выводы из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах по усилению германской армии. По его словам, глава немецкого правительства «идет, по сути дела, нам войну объявлять».

«Те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе — они получают практическое воплощение. <…> И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление», — порассуждал Лавров.

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле был обнаружен беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом Ан-24. Изначально власти ФРГ не делали публичных заявлений о причастности России к инциденту, однако 1 сентября Берлин возложил вину на Москву, объявив о предстоящем закрытии генконсульства РФ в Бонне и «Русского дома» в немецкой столице.

Президент России Владимир Путин назвал обвинения со стороны ФРГ «грубой ошибкой» властей республики. Он связал действия Берлина с падением рейтинга Мерца и предстоящими выборами в стране.

Комментируя обвинения Германии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила RTVI, что Москва даст ответ «на все антироссийские решения». В частности, уже объявлено о закрытии в России отделений Института Гёте.