В Евросоюзе получило «широкую поддержку» предложение ужесточить визовые ограничения для россиян и запретить въезд ветеранам боевых действий. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи глав европейских МИДов. Ее слова передает The Guardian.

Переговоры состоялись на фоне скандала с дронами в аэропорту Лейпцига. Власти Германии обвинили Россию в причастности к инциденту и объявили о закрытии генконсульства РФ в Бонне, а также «Русского дома» в Берлине. Президент России Владимир Путин назвал обвинения со стороны ФРГ «грубой ошибкой» немецких властей. Он связал действия Берлина с падением рейтинга канцлера Фридриха Мерца и предстоящими выборами в стране.

Каллас назвала недопустимым, что, несмотря на участие России в боевых действиях на Украине, россияне приезжают в страны Европы и «пользуются их гостеприимством».

Глава европейской дипломатии также прокомментировала информацию немецких СМИ о том, что один из подозреваемых в атаке на аэропорт Лейпцига якобы въехал в ЕС по итальянской туристической визе.

«Если это правда <…>, то это ясно показывает, что визы — инструмент, который используют люди, стремящиеся навредить ЕС», — заявила Каллас.

Она добавила, что если сообщения о подозреваемых подтвердятся, то это «убедит некоторые государства-члены [ЕС], которые выступают против введения визовых ограничений». О каких именно странах идет речь, Каллас не уточнила.

ЕС готовит новый пакет санкций в связи с инцидентами в Лейпциге, сообщила Каллас. По ее словам, атаки на аэропорт имеют признаки «терроризма, спонсируемого государством». В санкционный список планируется включить более 1,6 тыс. позиций, связанных с военно-промышленным комплексом России, добавила глава дипломатии.

ЕС продолжит обсуждать судьбу замороженных российских активов, заявила она. Как пишет The Guardian, на дипломатическом жаргоне это означает, что европейские лидеры не продвинулись в этом вопросе.

Против использования российских средств выступает Бельгия. Глава МИД страны Максим Прево подтвердил, что позиция Брюсселя не изменилась. По словам министра, изъятие активов равносильно конфискации и влечет значительные риски.

Визовые ограничения для россиян обсуждались в рамках предыдущих пакетов европейских санкций. Согласовать эту меру не удалось из-за противодействия Испании, Италии, Франции и Греции. Против ужесточения визовых правил также выступала Венгрия, когда ее премьер-министром был Виктор Орбан.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в июле прокомментировал угрозы ЕС пожизненно запретить въезд участникам военной операции словами «Вот уж напугали ежа голым задом».

Он выразил мнение, что после введения таких мер россияне «на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про „чудесные европы“ и будут люто ненавидеть все европейское». Медведев подытожил, что России «именно это и надо».