Американская армия не испытывает трудности с наличием боеприпасов, планируется открытие 18 новых военных заводов. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что ВС США испытывают дефицит ракет-перехватчиков на фоне войны в Персидском заливе.

«Трусы и предатели хотели бы утверждать, что США не хватает боеприпасов, но это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы вообще могли бы использовать. Мы производим их в беспрецедентных объемах и пополняем запасы быстрее, чем когда-либо», — сказал Трамп.

По его словам, в ближайшее время будут открыты новые заводы по производству боеприпасов.

«Сейчас крупнейшие оборонные компании мира строят 18 таких предприятий. Некоторые из них будут завершены очень скоро», — отметил Трамп.

Общие прения 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН проходят с 22 по 28 сентября в Нью-Йорке.