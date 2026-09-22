Заместитель председателя Краснодарского краевого суда Иван Бойко подал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Об этом пишет «КП — Кубань» со ссылкой на источники в региональных правоохранительных органах.

Собеседники издания связывают отставку Бойко с результатами масштабной непубличной проверки со стороны федеральных ведомств. Утверждается, что в отношении Бойко готовится антикоррупционный иск об изъятии имущества в доход государства.

Один из источников заявил, что на зампредседателя суда поступил «жесткий сигнал сверху» из-за вопросов к его прежней работе на посту главы Геленджикского городского суда и к происхождению некоторых дорогостоящих активов, оформленных на связанных с Бойко людей.

Ожидается, что решение по статусу Бойко будет принято на ближайшем заседании Квалификационной коллегии краевых судей.

С 2014 по 2018 год Бойко работал мировым судьей в Карасунском округе, затем судьей Советского районного суда Краснодара. В 2021 году он стал председателем Геленджикского горсуда.

В апреле 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей утвердила кандидатуру Бойко на пост зампредседателя Краснодарского краевого суда на шесть лет.

В начале сентября Краснодарский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на изъятие активов бывшей судьи этой же инстанции Елены Хахалевой, которая объявлена в международный розыск по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Речь шла о 73 земельных участках, около 100 жилых и нежилых помещений, долях в нескольких компаниях, а также денежных средствах в размере 15,5 млн рублей.

Хахалева получила известность как «золотая судья» после публикации видео с роскошной свадьбы ее дочери. Стоимость торжества, на котором выступали звезды российской эстрады, намного превысила официальные доходы Хахалевой. Судья объясняла, что свадьбу оплатил отец невесты.