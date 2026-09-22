Сейм Литвы одобрил отказ от положения в Конституции, которое запрещает хранение ядерного оружия на территории страны, сообщает LRT.lt. За это проголосовали 99 парламентариев, против выступили 13 депутатов, пятеро воздержались.

Результат 22 сентября — это не финал процедуры, а ее вторая стадия. Первую стадию представления инициатива прошла еще в июле, а 9 сентября ее одобрил парламентский комитет по праву и правопорядку.

Теперь, после успешного второго чтения, начнется непосредственно стадия принятия, которая делится на два самостоятельных финальных голосования с обязательным трехмесячным интервалом между ними.

Первое из этих голосований запланировано на 6 октября, второе и последнее — на 12 января 2027 года. На каждом из них поправку должно поддержать конституционное большинство — не менее 94 депутатов из 141.

Речь идет об изменении 137-й статьи Конституции Литвы, которая гласит, что оружие массового поражения или военные базы иностранных государств не могут находиться на территории страны. Поправкой предлагается отказаться от этого положения Основного закона.

В Кремле ранее предупредили, что если Литва разместит у себя ядерные вооружения, направленные против России, то сама окажется под прицелом российского ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой шаг «очень серьезным витком в плане эскалации и напряженности».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что планы Вильнюса являются «абсолютно безответственным действом» и частью «крайне провокационной и дестабилизирующей политики стран НАТО».

Она напомнила о размещении российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси и подчеркнула, что на всё «угрожающее» Россия будет рассматривать соответствующий ответ.

Дискуссии о размещении ядерного оружия активизировались после того, как в марте 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей создания новой европейской схемы ядерного сдерживания. Она предусматривает среди прочего, что страны — партнеры Франции могли бы временно размещать ее стратегические ядерные бомбардировщики.

В июне нынешнего года Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность размещения дополнительного ядерного арсенала на территории европейских союзников по НАТО.