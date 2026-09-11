Краснодарский краевой суд поставил точку в деле о конфискации имущества бывшей судьи Елены Хахалевой, ее родственников и связанных с ними лиц. Апелляционные жалобы адвокатов, пытавшихся оспорить изъятие активов, отклонены, передает «КП — Кубань».

Решение о передаче имущества в доход государства вступило в законную силу. Сама «золотая судья» по-прежнему находится в международном розыске.

Первая инстанция по этому делу — Октябрьский районный суд Краснодара — 5 июня 2026 года огласила решение: в казну переходят 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых помещений, доли в компаниях «Автофинанс», «ГРК Актив», «Реформа» и СПК «Колос», а также денежные средства на счетах ответчиков в размере 15,5 млн рублей.

Общая стоимость конфискованного в решении суда не уточнялась, однако Генпрокуратура ранее оценивала один только незаконно освоенный земельный участок в Краснодаре в 20 млрд рублей.

Иск об изъятии имущества был подан в апреле 2026 года. Надзорное ведомство установило, что, занимая судейские кресла, Елена и ее младшая сестра Наталья Хахалева систематически нарушали антикоррупционные ограничения.

По версии прокуратуры, финансовая база для их судейских карьер была построена в 1990-х годах на связях с криминальным авторитетом Резо Бухникашвили (Пецо), с которым в свое время сотрудничал Роберт Зилпимиани — будущий муж Елены, взявший при вступлении в брак ее фамилию.

Используя судебные механизмы, Елена Хахалева способствовала переходу под контроль фирм своего супруга Роберта более 12,5 тысячи гектаров высоколиквидных сельхозземель в Новопокровском районе Кубани.

Кроме того, семья незаконно завладела государственными сельскохозяйственными землями площадью 632 гектара в Краснодаре: участок оформили на подконтрольных Роберту лиц, затем раздробили и перевели под застройку, из-за чего стоимость земли выросла до тех самых 20 млрд рублей. Прибыль от продажи наделов Хахалевы вкладывали в новые проекты.

Своей ролью в «семейном подряде» отметилась и Наталья Хахалева — экс-судья Арбитражного суда Краснодарского края (полномочия которой на момент подачи иска еще действовали): по данным следствия, она выносила решения, освобождавшие от налогов компании, аффилированные с Робертом Хахалевым, прикрывая бизнес клана от претензий налоговиков.

На заседаниях также прозвучали данные о возможных связях Натальи с криминальным окружением — по сведениям прокуратуры, люди из круга неназванного вора в законе оплачивали ее обучение.

Из 22 привлеченных к делу физлиц большинство ответчиков отвергли претензии в свой адрес. Однако бывший муж Елены Роберт Хахалев в июне 2026 года признал обвинения Генпрокуратуры и согласился добровольно передать государству активы на 1 млрд рублей.

Частично согласились с требованиями и его гражданская жена Левиза Меситская, деловой партнер Дмитрий Левченко, а также несколько доверенных лиц семьи.

Елена Хахалева и владельцы агробизнеса в Новопокровском районе братья Генераловы (один из них возглавлял правление изъятого в казну СПК «Колос») пытались отстоять оставшееся имущество через апелляцию — но безуспешно.

Уголовное дело и розыск

Уголовное преследование Елены Хахалевой началось задолго до гражданского иска об изъятии активов.

Еще в 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей выяснила, что в период с 2016 по 2019 год Хахалева без уважительной причины отсутствовала на службе 127 рабочих дней, а отметки о своем присутствии задним числом вносила в табели сама. За фактически не отработанное время она получила почти 1,2 млн рублей зарплаты. Полномочия судьи с ней прекратили досрочно.

В конце 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении Хахалевой уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Она покинула Россию, сначала обосновавшись в Ереване, а затем перебравшись в Грузию. В мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал ее и объявил в международный розыск.

В январе 2025 года стало известно о новом эпизоде в этой истории: Хахалеву задержали в аэропорту Баку, когда она собиралась вылететь в Дубай — при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она в розыске. Азербайджан запросил у российской стороны материалы по обвинениям, чтобы решить вопрос об экстрадиции, но в итоге ответил отказом.

Сама экс-судья отказалась от добровольного возвращения в Россию, назвав уголовное преследование политическим, и заявила о тяжелых заболеваниях, которые якобы лечила в Грузии и Азербайджане.

Предыстория: как Хахалева стала «золотой судьей»

Скандальную известность Елена Хахалева получила летом 2017 года, когда в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери Софии.

Торжество в самом статусном зале Краснодара Galich Hall, по оценке адвоката Сергея Жорина, обошлось в 2 миллиона долларов — перед гостями выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

При официальном доходе судьи около 2,64 млн рублей в год (примерно 220 тысяч рублей в месяц) роскошь свадьбы вызвала вопросы. Хахалева объясняла, что все расходы взял на себя ее бывший муж — бизнесмен Роберт Хахалев, а звезды эстрады — его личные друзья.

Сама судья назвала раздувание скандала вокруг свадьбы местью за то, что она «не поддалась шантажу» и не вынесла нужное кому-то «незаконное решение», а сумму в 2 миллиона долларов — «взятой с потолка».

Позже всплыли и другие скандальные подробности, в том числе история с поддельным дипломом Тбилисского государственного университета.

Кроме того, Елена Хахалева приходится родственницей экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, у которого ранее были конфискованы многомиллиардные активы.