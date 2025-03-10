Баку отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Бывшей судье Елене Хахалевой, объявленной в международный розыск и задержанной в конце января в аэропорту Баку при паспортном контроле, отказано в экстрадиции в Россию, передает APA со ссылкой на ее адвоката Шахла Гумбатова.

«Согласно информации, запрос о ее экстрадиции не был удовлетворен. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — говорится в сообщении.

27 января 2025 года «золотую судью» Елену Хахалеву задержали в международном аэропорту Баку, откуда она собиралась вылететь в Дубай. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что экс-судья находится в международном розыске, после чего ее сняли с рейса. 24 января суд арестовал ее на 40 суток, но позднее меру пресечения изменили.

«Золотая судья»

Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в 2017 году, когда в соцсетях появились сообщения о свадьбе ее дочери. Адвокат Сергей Жорин писал, что организация торжества якобы обошлась семье в $2 млн. Праздник проходил в «самом статусном» заведении Краснодара Galich Hall, а перед гостями выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

После этого журналисты прозвали Хахалеву «золотой судьей». «Комсомольская правда» писала, что за 2016 год ее доход составил 2,64 млн рублей, то есть около 220 тыс. рублей в месяц. На вопрос о том, из каких средств были оплачены услуги звезд эстрады, Хахалева ответила, что все затраты на проведение свадьбы взял на себя ее бывший муж Роберт Хахалев. По ее словам, он же пригласил артистов, с которыми дружит.

Скандал вокруг свадьбы дочери Хахалева назвала местью за то, что «не поддалась шантажу» и не вынесла «незаконное решение». Она также отмечала, что сумму в $2 млн «взяли с потолка».

Дело Елены Хахалевой

В середине июля 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила судейские полномочия Хахалевой с формулировкой о нарушении трудовой дисциплины. По данным следствия и ВККС, с 2016 по 2019 год судья она отсутствовала на службе без уважительной причины 127 рабочих дней, пытаясь это скрыть, задним числом расписалась в табелях учета рабочего времени вместо сотрудников, которые их заполняют. За эти дни она получила почти 1,2 млн рублей заработной платы.

Сама Хахалева утверждала, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для урегулирования ситуации после скандальных публикаций о ней, свадьбе ее дочери и других судьях Краснодара. Такую же версию приводила ее представитель Людмила Александрова.