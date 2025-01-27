В Баку задержали скандально известную «золотую судью» Елену Хахалеву, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах. До 2019 года она работала в краснодарском суде, а в 2022-м была заочно арестована по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. В России экс-судья объявлена в международный розыск.

По данным «Коммерсанта», Хахалеву задержали в бакинском международном аэропорту, откуда она собиралась вылететь в Дубай. Однако при прохождении паспортного контроля выяснилось, что экс-судья находится в международном розыске, после чего ее сняли с рейса.

Источники издания отмечают, что Азербайджан уже запросил пакет документов по обвинениям Хахалевой в России. После получения соответствующего ответа, бакинская сторона будет принимать решение об экстрадиции или отказе в ней.

«Коммерсантъ» пишет, что Елена Хахалева от добровольного возвращения на родину отказалась, настаивая, что ее уголовное преследование в России являлось политическим. Экс-судья утверждает, что у нее были тяжелые заболевания, которые она лечила в Грузии и Азербайджане. По некоторым данным, по той же причине она собиралась улететь в Дубай.

Почему Хахалева — «золотая судья»

Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в 2017 году, когда в соцсетях появились сообщения о свадьбе ее дочери. Адвокат Сергей Жорин писал, что организация торжества якобы обошлась семье в $2 млн. Праздник проходил в «самом статусном» заведении Краснодара Galich Hall, а перед гостями выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

После этого журналисты прозвали Хахалеву «золотой судьей». «Комсомольская правда» писала, что за 2016 год ее доход составил 2,64 млн рублей, то есть около 220 тыс. рублей в месяц. На вопрос о том, из каких средств были оплачены услуги звезд эстрады, Хахалева ответила, что все затраты на проведение свадьбы взял на себя ее бывший муж Роберт Хахалев. По ее словам, он же пригласил артистов, с которыми дружит.

Скандал вокруг свадьбы дочери Хахалева назвала местью за то, что «не поддалась шантажу» и не вынесла «незаконное решение». Она также отмечала, что сумму в $2 млн «взяли с потолка».

Дело Елены Хахалевой

В середине июля 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила судейские полномочия Хахалевой с формулировкой о нарушении трудовой дисциплины. По данным следствия и ВККС, в период с 2016 по 2019 год судья Хахалева отсутствовала на службе без уважительной причины 127 рабочих дней и пыталась это скрыть, задним числом расписавшись в табелях учета рабочего времени вместо сотрудников, которые их заполняют. За эти фактически не отработанные дни она получила почти 1,2 млн рублей заработной платы.

Сама Хахалева утверждала, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для урегулирования ситуации после скандальных публикаций о ней, свадьбе ее дочери и других судьях Краснодара. Такую же версию приводила ее представитель Людмила Александрова.

Однако после этого Хахалеву обвинили в мошенничестве и служебном подлоге (ст. 159 и 292 УК). В декабре 2021 года она покинула Россию, а в июне 2022 года была заочно арестована.