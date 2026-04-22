Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, обвиняемая в мошенничестве и служебном подлоге, находится на территории Грузии. Об этом рассказал «КП-Кубань» ее адвокат Ярослав Краснощеков.

Он уточнил, что в настоящий момент Хахалева проживает в Тбилиси на улице Горького.

Как отметил Краснощеков, он не получал извещения о том, что его подзащитную объявили в международный розыск, и добавил, что процедуре экстрадиции пока что не давали ход.

«Интерпол Грузии, возможно, не дает никакой обратной связи по этому поводу», — предположил адвокат.

Краснощеков напомнил, что уголовным производством по делу Хахалевой занимается Следственный комитет. Адвокат рассказал, что было заявлено несколько ходатайств о допросе бывших руководителей экс-судьи в Краснодарском краевом суде, на которые был получен отказ.

Скандал вокруг Елены Хахалевой произошел в 2017 году из-за публикаций в соцсетях о свадьбе ее дочери. По словам адвоката Сергея Жорина, празднование обошлось в $2 млн. Мероприятие прошло в «статусном» краснодарском заведении Galich Hall, где перед собравшимися выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

Хахалева получила в СМИ прозвище «золотая судья». По данным «Комсомольской правды», в 2016 году ее доход достигал 2,64 млн рублей. Говоря о происхождении средств, которые пошли на организацию свадьбы дочери, сама судья говорила, что затраты взял на себя ее бывший муж Роберт. Обвинения в свой адрес она объяснила местью за то, что «не поддалась шантажу», когда от нее требовали вынести неправомерный вердикт, а сумму, в которую оценили свадебное торжество, называла «взятой с потолка».

В 2020 году Хахалева была лишена своих полномочий. По информации Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), спустя год после этого она покинула территорию России. Уголовное дело в отношении Хахалевой было возбуждено в 2021 году в соответствии со ст. 159 и 292 УК РФ. В 2022 году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о заочном аресте экс-судьи.

В январе 2025 года стало известно о задержании Хахалевой в международном аэропорту Баку, откуда она планировала вылететь в Дубай. В марте адвокат Шахла Гумбатова сообщила, что Азербайджан отказал в экстрадиции обвиняемой в Россию.

В апреле 2026 года ВККС передала Генпрокуратуре материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении сестры обвиняемой, Наталии Хахалевой. По предварительной версии, она помогала теневым коммерческим структурам уходить от налогов и нанесла бюджету ущерб, который оценивается более чем в 1 млрд рублей.