Администрация США намерена предоставить несколько дней Ирану на возвращение к мирным переговорам, в противном случае боевые действия могут возобновиться. Об этом сообщил портал Axios cо ссылкой на источники.

По словам одного из них, президент США Дональд Трамп готов «продлить перемирие еще на три-пять дней, чтобы иранцы смогли привести свои дела в порядок». В то же время продление режима прекращения огня «не будет бессрочным», указал он.

Как пишет Axios, Трамп «предоставляет враждующим фракциям Ирана короткое окно для того, чтобы они объединились вокруг единого встречного предложения». Американский чиновник пояснил, что «было решено дать дипломатическим усилиям немного больше времени».

Переговорщики Трампа по-прежнему считают достижимой договоренность с Ираном, которая позволила бы завершить конфликт и урегулировать оставшиеся вопросы вокруг иранской ядерной программы, но в Тегеране может попросту не оказаться человека, обладающего полномочиями сказать «да», говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня, который должен был истечь в ближайшие часы, продолжится, пока Иран не представит «единое предложение» по урегулированию. Советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади в свою очередь отверг объявленное Вашингтоном продление перемирия, заявив, что «проигравшая сторона не может устанавливать условия».