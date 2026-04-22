Президент США Дональд Трамп заявил о продлении перемирия с Ираном всего за несколько часов до истечения его срока действия. Это заявление прозвучало после того, как поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для второго раунда мирных переговоров была приостановлена, поскольку, по словам американского чиновника, Тегеран не отреагировал на позицию США.

В своем сообщении в социальных сетях Трамп заявил, что принял меры после получения просьбы от Пакистана, который пытается выступить посредником в прекращении войны, о предотвращении любых нападений. Он также указал на серьезные разногласия в иранском правительстве.

«Учитывая тот факт, что правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно, по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа мы приостановили наступение на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выступят с единым предложением. Поэтому я приказал нашим военным продолжать блокаду и во всех остальных отношениях сохранять боеготовность. Таким образом, я продлю режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся обсуждения», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп снова затронул проблему блокады Ормузского пролива, по его мнению, если США отменят блокаду, то с Ираном не удастся договориться. «Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт, они хотят, чтобы он был открыт, чтобы они могли зарабатывать 500 миллионов долларов в день (следовательно, именно это они теряют, если он будет закрыт!). Они говорят, что хотят закрыть его только потому, что я полностью закрыл его, так что они просто хотят «сохранить лицо». Четыре дня назад ко мне обратились люди и сказали: «Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив». Но если мы это сделаем, то никогда не сможем заключить сделку с Ираном, если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!», — написал Трамп. Реакция Ирана на продление перемирия Советник спикера иранского парламента Мохаммеда Багера Галибафа отверг перемирие. «Продление режима прекращения огня Дональдом Трампом не имеет смысла. Проигравшая сторона не может устанавливать условия», — написал Махди Мохаммади в сообщении в социальных сетях. Он сравнил военно-морскую блокаду США с бомбардировкой.

Реакция Пакистана на продление перемирия

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, который выступал посредником в мирных переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, поблагодарил Трампа за то, что тот «любезно принял нашу просьбу о продлении режима прекращения огня, чтобы позволить дипломатическим усилиям идти своим чередом».